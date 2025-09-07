사진제공=tvN

한석규의 영웅담을 함께 써내려 갈 인물들의 관계가 드러났다.오는 15일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마.치킨집 사장이자 협상가로 반전 이중생활을 예고한 신사장(한석규 분)의 일상에 기대감이 높아지는 가운데 신사장을 중심으로 얽힌 다채로운 관계망이 공개돼 이목을 사로잡고 있다.먼저 치킨집을 거점으로 신사장(한석규 분)과 함께하는 두 직원 조필립(배현성 분)과 이시온(이레 분)이 단연 눈길을 끈다. 조필립과는 낙하산 신입과 괴짜 사장님으로 서로를 규정하는 한편 이시온과는 가족 같은 사이로 서로를 인정하며 범상치 않은 임직원 케미스트리를 예감케 한다.이어 신사장의 남모를 상처에도 시선이 쏠린다. 가장 편안함을 줘야 할 가족 아내 정지인(최희진 분)과 사고로 세상을 떠난 아들 故신준(최수호 분)에게 깊은 죄책감을 안고 살아가고 있는 것. 아들을 지켜내지 못했다는 상처가 여전히 신사장의 마음에 그림자를 드리우고 있는 만큼 과거 신사장에게 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증이 높아진다.여기에 신사장의 과거와 얽힌 인물들도 호기심을 더한다. 신준 사망 사건과 관련해 경찰 최철(김성오 분)은 부채감을 가진 채 여전히 그날의 순간에서 벗어나지 못하고 있다. 클럽 시크릿의 주인 주마담(우미화 분)은 신사장이 자신의 딸을 지켜준 은인으로 남아 고마움을 안고 살아간다. 서로 다른 감정을 지닌 두 사람이 앞으로 신사장에게 어떤 힘이 되어줄지 관심이 집중된다.그런가 하면 박회장(전국환 분), 김수동(정은표 분), 김상근(김상호 분)은 오랜 시간 신사장과 함께하며 두터운 신뢰와 굳건한 의리로 그의 편에 서온 대표 조력자들이다. 특히 김상근은 신사장의 치킨집에 신입 판사 조필립을 낙하산으로 들여보낸 장본인이기도 하다. 레전드 협상가 시절부터 이어진 이들의 인연은 신사장이 다시 협상 히어로로 발돋움하는 데 든든한 버팀목이 될 예정이다.이 외에도 친근한 후진 상가 사람들 권칠봉(우현 분), 장통우(조현식 분), 이주인(이지하 분)과 이시온의 동생으로 통통 튀는 매력을 뽐낼 이예온(이아린 분)은 정겨운 분위기를 보태며 극에 활력을 불어넣는다.‘신사장 프로젝트’ 제작진은 “신사장을 중심으로 펼쳐지는 관계들이 웃음과 감동, 공감을 모두 선사할 수 있을 것”이라며 “또 각 회차마다 특별한 에피소드와 함께 반가운 출연자들이 등장해 보는 재미까지 준비돼 있다. 시청자분들의 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr