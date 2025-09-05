그룹 아크/사진제공=미스틱스토리

그룹 아크가 일본에서 데뷔 첫 팬미팅을 연다.아크(앤디, 최한, 도하, 현민, 지빈, 끼엔, 리오토)는 7일 도쿄 신주쿠무라 라이브에서 '2025 THE 1ST FAN MEETING IN JAPAN 'We ARrC : We Awesome''를 개최한다. 이번 팬미팅은 데뷔 후 일본에서 진행하는 첫 단독 행사다.아크는 미니 3집 'HOPE' 수록곡 무대를 선보인다. 아크는 멤버별 코너와 현장 소통 프로그램을 마련해 팬들과 직접 만난다.아크는 5월 'KCON JAPAN 2025'에 참여했다. 아크는 레드카펫과 프리쇼, 쇼케이스, 댄스 스테이지에 잇따라 등장해 퍼포먼스를 증명했다.아크는 미니 3집 활동과 연계해 22일 인도네시아에서 현지 캐릭터 IP 'Karafuru'와 협업 팝업 스토어를 운영했다. 아크는 'OPPAL' 팟캐스트 출연과 틱톡 글로벌 오피스 방문, 30여 개 현지 매체 인터뷰를 진행했다. 아크는 아시아 지역 프로모션을 확대했다.아크는 타이틀곡 'awesome'으로 Y2K 사우스 힙합 기반 하이프 챈트 장르를 내세웠다. 아크는 전작 'nu kidz: out the box' 대비 초동 자체 기록을 두 배 이상 늘리며 성장세를 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr