밝고 사랑스러운 매력의 김고은이 행사 도중 돌연 눈물을 흘렸다. 휴지로 닦고, 또 닦아도 멈추지 않는 눈물에 결국 답변을 잠시 쉬어가기도 했다. 상연(박지현 분)을 떠올리기만 해도 눈물부터 흐르는 은중(김고은 분)이었다.5일 오전 서울 중구 동호로 앰배서더 서울 풀만 호텔에서는 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김고은, 박지현과 조영민 감독이 참석했다.'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중(김고은 분)과 상연(박지현 분)의 모든 시간을 마주하는 이야기다. 10대부터 40대까지 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사가 가득 담겨있다.조 감독은 "당시의 시대를 담기 위해 노력했다. 미술과 소품, 배경들만 봐도 추억을 떠올릴 수 있도록 준비했다"며 "무엇보다 배우들이 나이대별로 준비를 잘해줬다. 또한 시대별로 필터들을 다르게 해 차이를 보여드리고자 했다"고 연출 포인트를 밝혔다.김고은은 '은중과 상연'을 선택하게 된 계기에 대해 "제가 처음에 이 작품을 제안받았을 때는 4부까지만 볼 수 있었다"라며 "1, 2부는 10대 때 이야기고, 3, 4부가 진행되면서 20대가 나오는데, 굉장히 잔잔하게 흘러가는 이야기였음에도 5부를 빨리 보고 싶다는 생각이 들더라"고 얘기했다.박지현은 "조영민 감독님과 '브람스로 좋아하세요?'로 함께한 적이 있다. 너무 존경하는 감독님이다. 또, 존경하는 고은 언니가 한다고 해서 끌렸다. 상연이의 서사가 너무 와 닿았고 표현하고 싶은 부분이 많았다. 당연히 해야겠다는 생각이었다"고 밝혔다.김고은은 "은중이는 상연이를 멋있어하고 동경하는 인물이다. 상연이는 나와 다르게 특별하고 빛난다고 생각한다. 질투보다는 동경과 부러움이 훨씬 크다. 멋진 친구를 좋아하는 마음을 가지고 있다"라며 "작품 속에서 20대, 21살 대학생 연기를 했다. 그 나이대는 아직도 10대 같은 분위기가 남아있는 나이대라고 생각한다. 그래서 내가 어릴 때 어땠는지 찾아보니까 볼살이 통통하더라. 연기를 위해서 살을 찌우고 볼살이 통통하게 연기했다"라고 설명했다.또 김고은은 극 중 서사를 생각하며 "참 소중한 작품이란 생각이 든다. 잘 보내주고 싶다고 생각했다"며 돌연 눈물을 쏟았다. 극 중 상연은 삶의 마지막 순간을 함께해 달라는 부탁을 하기 위해, 10여 년 전 갈라선 은중의 삶에 다시 나타난다.한동안 눈물을 닦아낸 김고은은 "상연이가 지현이여서 다행이라는 감정을 수도 없이 많이 느꼈다. 이 든든함은 말로 표현이 안 된다"면서 "작가님한테 이야기 방향이 어떻게 흘러갈 건지에 대해 전반적으로 얘기를 들었다. 남아 있는 사람에 대한 이야기일 수도 있다는 말씀을 해주셨다. (상연과) 동행할 때 어떤 느낌인지 그리고 이후의 상황에 남아있는 은중에 대해 많이 생각했다. 그 마음이 가장 컸던 거 같다. 은중이에게도 기회였지 않을까라는 생각을 많이 했다"라고 설명했다.박지현은 "연기적으로 삶과 죽음에 대해 생각했고 이를 표현하기 위해 다양한 도서나 다큐멘터리를 보면서 공부를 많이 했다"며 "간접적인 경험을 바탕으로 최대한 몰입해서 연기하려 노력했다. 김고은이 내게 은중 같은 존재처럼 함께한 덕에 연기를 마칠 수 있었다"고 고마움을 드러냈다.끝으로 김고은은 비슷한 시기 공개되는 디즈니 플러스 전지현, 강동원 주연 '북극성'을 두고 "너무 존경하고 사랑하는 감독님과 작가님, 배우들의 작품이지만 이기고 싶다"며 기대를 당부했다.'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr