배우 김고은이 후배 박지현의 미모에 감탄했다.5일 오전 서울 중구 동호로 앰배서더 서울 풀만 호텔에서는 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김고은, 박지현과 조영민 감독이 참석했다.이날 김고은은 “21살이기 때문에 10대 때 기운과 분위기가 아직 많이 남아있는 나잇대라고 생각해서 살을 조금 찌웠다. 어릴 때를 찾아보니 볼살이 통통했더라. 살을 찌우고 임했다”며 “20대를 연기하는 박지현은 정말 예뻤다. 내가 반했다”고 회상했다. 박지현은 “나는 오히려 살을 조금 뺐다. 상연이가 10대에서 20대로 지나가는 시절이 있기 때문이다. 언니의 20대 시절도 너무 사랑스러웠다”고 화답했다.또 김고은은 "피곤하면 잘 붓는 스타일이다. 그런데 지현이는 붓지도 않더라. 왜 나만 붓지 싶었다"고 너스레를 떨기도 했다.한편 '은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중(김고은 분)과 상연(박지현 분)의 모든 시간을 마주하는 이야기다. 작품은 오는 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr