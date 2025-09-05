사진=이엘리야 SNS

배우 이엘리야가 근황을 전했다.이엘리야는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "눈 떠보니 개강"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이엘리야가 늦은 밤 야외에서 신발끈을 고쳐 메고 있는 듯한 모습. 특히 이엘리야는 책가방과 모자 등 올블랙으로 학생룩을 선보여 눈길을 끌었다.한편 이엘리야는 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr