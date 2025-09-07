사진 제공 = SBS '세 개의 시선'

SBS '세 개의 시선'이 피할 수도 멈출 수도 없는 인간의 숙명, '노화'를 세 가지 시선으로 파헤친다.7일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'은 "노화는 모두에게 공평한가?"라는 묵직한 질문을 던지며 시작된다. 이를 위해 53세인 MC 김석훈은 '노인 체험 키트'를 착용하고 직접 노화된 몸을 경험한다. 허리와 무릎을 구속하는 도구를 착용한 채 바닥의 큐카드를 집으려던 김석훈은 끝내 허리를 펴지 못한 채 "무릎에 큰 무리가 간다"라며 고개를 절레절레 흔든다. 단순한 체험일 뿐인데도 일상의 작은 동작조차 버거운 현실에 출연진 모두 "노화가 이렇게 무섭구나"라고 실감한다.역사학자 정재환은 이 경험을 역사와 연결한다. 중국 시양 마을에서 우물을 파던 농부가 발견한 작은 흙 인형, 그로부터 시작된 '병마용' 발굴은 진시황의 불멸 집착을 보여줬다. 39세에 천하를 통일한 진시황은 '불로초'를 찾아 헤맸고, 결국 수은이 가득한 단약을 복용하다 생을 마감했다. 노화를 거스를 수 없었던 인간의 집착이 남긴 가장 극적인 사례다.이어서 '세 개의 시선'은 '현대판 진시황'으로 불리는 인물, 미국의 기업가 브라이언 존슨을 조명한다. 매년 약 27억 원을 자기 몸에 투자하는 그는 47세의 나이에 심장과 폐 등 주요 장기의 생물학적 나이를 10~20대 수준으로 되돌려 화제가 됐다. 그가 선택한 핵심 관리 비밀은 바로 'NMN(Nicotinamide Mononucleotide)'이었다. 세포 에너지 생산에 필수적인 NMN은 나이가 들수록 급격히 줄어들며, 최근 연구에 따르면 치매의 원인 물질 '베타 아밀로이드'를 제거하는 데에도 도움을 준다는 사실이 밝혀졌다.이와 관련해 MC 소슬지는 2주간 NMN을 직접 복용한 뒤 혈액 수치 변화를 공개해 모두를 놀라게 한다. 통증의학과 전문의 이재철은 검사 결과를 지켜본 뒤, "혈관이 깨끗하고 유연해졌다"라며 "소슬지의 노화 시계가 느려졌다"라고 해석해 눈길을 끈다. 위험 경계선에 있던 소슬지의 수치는 과연 어떻게 변했을지, SBS '세 개의 시선' 12회 '노화' 편은 7일 오전 8시 35분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr