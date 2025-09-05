[공식] 샤이니 태민, 13개월만에 컴백…드디어 D-8

그룹 샤이니 멤버이자 솔로 아티스트 태민이 1년 1개월 만에 신곡을 내놓는다.소속사 빅플래닛메이드엔터는 5일 "태민이 오는 13일 0시 스페셜 디지털 싱글 'Veil(베일)'을 발매한다"고 밝혔다. 지난해 8월 발표한 미니 5집 'ETERNAL(이터널)' 이후 약 1년 1개월 만의 신곡으로 글로벌 팬들의 기대가 모이고 있다.공개된 티저 이미지 속 태민은 물속에 잠긴 듯한 모습으로 푸른빛과 어우러져 몽환적인 분위기를 자아냈다. 'Veil'이 담아낼 메시지에 대한 궁금증이 커지고 있다.신곡 'Veil'은 욕망과 두려움 사이를 오가는 내면의 고백을 그린 곡이다. 태민은 그간 파격적이고 실험적인 음악 세계를 펼쳐온 만큼, 이번에도 새로운 매력으로 팬들을 사로잡을 것으로 주목된다.태민은 신곡 발표와 함께 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR Veil'에 돌입한다. 투어는 9월 카나가와 피아 아레나(PIA ARENA MM)를 시작으로, 사가, 10월 시즈오카, 11월 치바, 12월 효고까지 일본 5개 도시에서 총 11회에 걸쳐 진행된다.이번 공연은 '베일 뒤에 가려진 위선과 금기'를 주제로, 태민의 예술성과 퍼포먼스를 극대화해 관객들에게 강렬한 무대를 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr