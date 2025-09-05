사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

1987년생 미혼 배우 한지은이 '전참시'에 첫 출연한다. 앞서 그는 2017년 개봉한 영화 '리얼'에서 베드신 촬영 후 상당한 후유증을 겪었다고 고백했다.6일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 363회에서는 다양한 장르를 넘나들며 활약하고 있는 한지은의 엉뚱발랄한 하루가 그려진다.한지은은 그동안 작품 속에서 보여주었던 도회적이고 세련된 이미지와는 달리 허당美 넘치는 '예비 갓생러'의 좌충우돌 일상을 선보일 예정이라고 해 호기심을 자극한다. 특히 아침부터 반려 도마뱀 '모니'를 챙기는 모습을 보여 이목을 집중시켰다는데.그런가 하면 '갓생'을 향한 한지은의 열정이 고스란히 담긴 하우스가 최초로 공개된다. 하루에 고사성어와 영어 문장을 하나씩 외운다는 한지은의 집안 곳곳에 붙어 있는 암기용 종이가 눈길을 사로잡는다. 또한 메모광답게 수많은 다이어리와 노트, 직접 그린 그림들, LP 플레이어 등 취미 부자의 면모가 가득한 풍경에 참견인들은 감탄을 금치 못했다는 후문이다.또한 한지은의 프로 '미룬이' 모멘트도 보는 재미를 더할 전망이다. 6월에 멈춘 달력, 안 쓴 지 오래된 재봉틀 등이 속속이 드러나는 가운데 한지은은 커튼 달기는 물론 직접 만든 건강주스마저 마시는 것을 미루는 모습을 보여 공감과 웃음을 동시에 유발한다고. "누나(한지은)가 뭐든 실패하면 3일마다 다시 시작하면 된다고 말했다"라는 옥주상 매니저의 폭로(?)처럼 한지은은 특별한 작심삼일적 사고로 안방 극장에 유쾌함을 안긴다고 해 기대가 키운다.한지은의 매력 넘치는 예비 갓생러 일상은 6일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr