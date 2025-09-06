/ 사진=SBS ‘우주메리미’ 제공

/ 사진=SBS ‘우주메리미’ 제공

배우 정소민이 지난해 10월 종영한 tvN '엄마친구아들'에 이어 SBS 새 금토드라마 ‘우주메리미’ 에서 최우식과 호흡을 맞춘다.새 금토드라마 ‘우주메리미(연출 송현욱, 황인혁 /극본 이하나 /제작 삼화네트웍스, 스튜디오S)'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 믿고 보는 배우 최우식과 로코 불패 정소민이 만나 로맨틱 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.정소민은 극중 최고급 신혼집이라는 경품을 사수하기 위해 전 약혼자와 동명이인인 김우주(최우식 분)에게 가짜 남편이 되어달라고 제안하는 생계형 디자이너 유메리 역을 맡아 러블리한 활약을 펼칠 예정이다. 직원이 한 명 밖에 없는 ‘메리디자인’의 대표 유메리는 영업부터 실무까지 모든 것을 담당하는 일당백 대표로, 들어오는 일이라면 가리지 않고 뭐든 한다. 정소민은 다양한 로맨틱 코미디 작품에서 독보적인 매력과 차진 연기력으로 인정받으며 로코 불패로 떠올랐다. 이에 정소민이 ‘우주메리미’로 이어갈 현실공감을 자아내는 맹 활약에 관심이 집중된다.이 가운데, 5일(금) ‘우주메리미’ 측은 영업부터 실무까지 직접 뛰는 대리 같은 대표 유메리의 모습을 공개해 이목을 집중시키고 있다. 특히 유메리 표 프레젠테이션 스킬이 눈길을 끈다. 공개된 스틸 속 유메리는 빨간 꽃게탈과 장갑을 착용하고 프레젠테이션을 진행 중이다. 이는 꽃게 축제 디자인 수주를 위해 PT중인 대표 유메리의 모습으로, 활짝 영업용 미소를 짓고 있는 모습이 사랑스러움을 배가시킨다.또한 유메리의 똑 부러진 모습도 공개됐다. 유메리는 명순당과의 미팅에서 진행중인 프로젝트에 대해 조곤조곤 설명하는가 하면, 작은 사무실의 책상에 앉아 영롱한 눈빛을 빛내고 있다. 공개된 스틸만으로 소상공인 대표 유메리의 현실감 넘치는 모습이 사랑스럽게 전해져 기대감이 상승한다.‘우주메리미’ 제작진은 “정소민은 대체불가한 캐스팅”이라고 밝히며 “현실적이면서도 동시에 사랑스러운 소상공인 대표 유메리로 변신해 시청자들의 과몰입을 유발할 정소민의 활약을 기대해 달라”고 전했다.한편, ‘우주메리미’는 오는 10월 SBS에서 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr