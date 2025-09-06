사진=Mnet

2004년생 중국 국적인 리즈하오가 인상적인 말로 시청자들의 눈길을 끌었다. 앞서 그는 JYP엔터테인먼트 소속 그룹 보이스토리 멤버로 2018년 데뷔했다.지난 4일 방송된 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’(BOYS II PLANET) 8회에서는 두 번째 TOP 8이 공개됐다. 조우안신은 1차 생존자 발표식 때보다 약 200만 점을 더 얻으며 2위에 올랐고, 이리오(3위), 허씬롱(4위), 김준서(5위), 정상현(6위), 김건우(7위), 유강민(8위)이 뒤를 이으며 데뷔권 경쟁에 불을 지폈다.참가자 중 유일하게 1,000만 점을 돌파한 이상원은 '부동의 1위' 타이틀을 다시 한번 굳히며 전 세계 스타 크리에이터들의 압도적인 지지를 입증했다.순위 급등 드라마도 펼쳐졌다. 'like JENNIE' 팀에서 자신감을 되찾으며 무대를 장악했던 김준민이 16계단 상승한 11위에, 첫 랩 포지션 도전에도 베네핏 획득 신화를 쓴 전이정은 12위에 오르며 성장 드라마를 완성했다. 탄탄한 실력을 보여준 박준일 역시 무려 22계단을 뛰어올라 13위에 안착,숙소에서 힘들어하는 김태조에게 "내 팬보다 일찍 포기하면 안 된다"는 감동 명언을 남긴 리즈하오는 14계단 상승으로 모두를 놀라게 했다. 마지막 24위 자리는 최하위 생존자 라이브 투표 끝에 박동규가 극적으로 이름을 올렸다.이와 함께 파이널 무대 진출자를 가릴 네 번째 글로벌 투표도 시작됐다. 오는 12일(목) 오전 10시까지 글로벌 K-POP 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)에서 진행되는 4차 글로벌 투표에서는 단 3명의 참가자를 선택할 수 있어 치열한 경쟁을 예고한다.또한 이날 2차 생존자 발표식에 앞서 3차 미션 '데뷔 콘셉트 배틀'의 신곡 'Lucky MACHO', 'Chains', 'Sugar HIGH', 'MAIN DISH'와 함께 스타 크리에이터들이 직접 매칭한 곡별 참가자 라인업도 공개됐다. 다만 올스타 24위에 들어야 무대를 설 수 있는 상황. 그러나 "반드시 무대에 오르겠다"는 각오로 순위와 상관없이 서로를 위로하며 연습에 매진하는 모습은 깊은 감동을 전하기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr