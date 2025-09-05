사진=텐아시아DB

배우 한가인이 세 번의 유산 경험을 털어놨다.지난 4일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은? (+셋째 계획)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.산부인과 전문의를 만나러 간 한가인은 "제이랑 제우를 시험관으로 낳게 해준 선생님이다. 살면서 제일 감사드려야 하는 분을 떠올리면 가장 먼저 생각나는 분이다"라며 말문을 열었다. 그는 "이 병원에서 기형아 검사만 5번 했다. 우리나라 모든 임신부는 20주 정도 되면 기형아 검사를 한다. 해외에선 비싼 프로그램인데 선생님이 30년 전에 그걸 개발하셨다. 정말 대단하신 분이다"라고 말했다.한가인은 "처음엔 (아이를) 낳을 생각이 없다가 아이를 가져야지 하니까 두세 달 만에 바로 생겼다. 얼마나 무지했냐면 '임신테스트기 2줄을 보면 바로 엄마가 되는구나' 생각해서 신랑이랑 드라마처럼 기뻐했다"고 회상했다.그러나 1년간 세 번의 유산을 경험했다는 한가인은 "교통사고가 세 번은 안 난다고 했는데 세 번까지 났다. 그때부터 멘탈이 정말 무너졌다. 2번까지는 '그럴 수 있지, 나한테 안 좋은 일이 있을 수 있지'라고 생각했는데 세 번이나 그러니까 힘들었다. 그렇게 힘들었던 시절이 없었던 것 같다"고 털어놨다.이어 그는 "그땐 나한테만 그런 일이 일어난다고 생각하니까 '왜 이렇게 난 과정이 복잡하고 힘들까'라는 생각을 했다"고 말했다. 의사가 "셋째를 낳으셨어도 잘하셨을 것 같다"라고 하자 한가인은 "아니다. 너무 멀리 왔다. 조금만 더 여력이 있으면 셋째도 가졌을 것 같다"고 반응했다.제작진이 "힘들게 나온 아이다"라고 하자 한가인은 "한 번도 아픈 거 없이 잘 지내고 있다"라며 아이들의 사진을 보여줬다. 의사는 "아기를 낳고 나서 한두 번 연락한 적이 있는데 다른 사람의 손을 빌리지 않고 혼자서 다 하시더라. 그걸 보고 많이 감명받았다"고 말했다.한가인은 "내가 그렇게 힘들게 귀하게 낳아서 누구한테도 맡길 수 없다. 아이들이 아무리 말을 안 듣고 뭐를 해도 화가 안 난다"며 웃어 보였다.2005년 한가인은 4세 연상 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr