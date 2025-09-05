사진 = 유튜브 '재친구' 캡처

사진 = 유튜브 '재친구' 캡처

원더걸스 선미가 김재중에 대한 팬심을 제대로 드러내 눈길을 끈다.김재중의 자체 콘텐츠 '재친구' 유튜브 채널에서는 '비명 소리만 가득한 덕계못이 성덕이 되는 현장'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 선미는 김재중을 보자마자 눈을 마주치지 못하며 팬심을 드러냈다. 선미는 보아와 동방신기 무대를 보며 가수의 꿈을 키웠고 그렇게 SM 오디션을 봤다고 했다. 실제로 선미와 김재중은 SM에서 주최하는 '짱 콘테스트'에서 외모짱 선후배 사이다.김재중은 "그런데 왜 JYP에서 데뷔 한거냐"고 물었다. 선미는 "그렇게 외모짱에 붙고 드디어 SM에서 데뷔하나 기대했는데 연락이 안왔다"며 "SM에서 캐스팅 디렉터 하시던 분이 JYP로 이직을 하시면서 오디션을 제안했고 그래서 JYP에서 원더걸스로 데뷔했다"고 했다.김재중은 "왜냐하면 계약서 쓰기 전에는 본인의 의사가 제일 중요한 거긴 하다"며 "근데 만약에 원더걸스로 데뷔를 안했으면 소녀시대로 데뷔했을 수도 있는 거고 그런거 아니냐"고 했다. 이에 선미는 "그랬을수도 있다"고 했다. 김재중은 "정말 뭔가 기대되는 소녀시대 멤버 선미다"고 했다.선미는 김재중과 함께 활동 시기가 겹쳤던 때를 회상했다. 선미는 "사실 데뷔를 하고 나서 진짜 오빠를 만나기만을 기다렸다"며 "우리가 'Nobody'하고 있을 때 오빠들이 '주문(MIROTIC)'하고 그때 스치듯 인사한 게 마지막이다"고 아쉬워 했다. 김재중은 "워낙 사람이 많고 스치듯 지나가니까 그렇기도 하고 내 팬인게 티가 안나고 그냥 우리에게 원더걸스는 JYP의 대스타였다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr