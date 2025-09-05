사진제공=SBS

배우 고현정이 건강 이상으로 촬영을 잠시 중단했다가 복귀했다고 밝혔다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 변영주 감독과 고현정, 장동윤, 조성하, 이엘이 참석했다.'사마귀'는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.고현정은 지난해 12월 '나미브' 제작발표회 당일 건강 상의 이유로 2시간 전 갑작스럽게 불참을 통보했다. 당시 '사마귀' 촬영 중이던 고현정은 건강 악화로 잠시 촬영을 중단하기도 했다.이에 대해 고현정은 "건강이 좀 안 좋았던 것은 사실이다. 중간에 촬영을 잠시 쉬었다가 복귀했다"며 "배우 동료들에게 너무 많은 배려를 받았다. 이 작품에 더욱 애정을 가지게 됐다. 내 작품이 아닌 모두의 작품이라는 것을 절실히 느꼈다. 한 사람으로 좌지우지되는 작품이 아니다. 배우, 스태프, 작가 모든 이들이 한 마음으로 만든 작품"이라고 밝혔다.고현정은 사형수라는 설정에 맞게 검버섯이나 주름 등의 디테일을 통해 세월의 흔적을 보이게 했다. 이러한 비주얼에 대해 고현정은 "전혀 속상한 마음은 없었다. 또 하나의 옷을 입는다는 마음뿐이다. 그렇게 섬세하게 분장해 주심이 감사했다. 너무 예쁘게 나오면 더 부담된다. 실제로 예쁘지 않을 수 있으니"라며 너스레를 떨었다.'사마귀'는 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr