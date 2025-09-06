사진=SBS

사진=각 소속사 제공

사진=SBS

내년 공개 예정인 MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 방송 전부터 팬들의 뜨거운 관심을 끄는 가운데, 주연을 맡은 아이유와 변우석의 과거 인연이 다시 주목받고 있다.'21세기 대군부인'은 입헌군주제를 배경으로 한 21세기 대한민국에서 모든 것을 가진 재벌이지만 신분은 '평민'이라 불만인 여자(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자(변우석 분)가 운명을 개척하는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다. 메인 주연 아이유와 변우석을 비롯해 노상현, 공승연이 캐스팅됐다고 알려졌다.변우석은 지난해 상반기 tvN '선재 업고 튀어'로 신드롬급 인기를 끌어올린 뒤 수십 편의 대본을 받은 것으로 전해졌다. 그런 가운데 처음으로 선택한 작품이 바로 '21세기 대군부인'이다. 여기에 가수로서의 역량은 물론, 올해 공개된 넷플릭스 '폭싹 속았수다'로 인생작을 경신한 아이유와의 호흡이 더해지며 팬들의 기대감이 남다르다.특히 9년 전인 2016년 방송 된 SBS 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 두 사람이 이미 한 차례 연기 호흡을 맞췄다는 사실이 알려져 화제다. 당시 변우석은 신인 시절로, 아이유의 바람난 전 남자친구 역을 맡아 짧게 출연한 바 있다. 이 같은 사실이 전해지자 누리꾼은 "결국 바람피운 전 남친을 용서하고 재결합하기로 한 건가 보네"라며 유쾌한 반응을 보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr