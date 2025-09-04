사진=하이업엔터테인먼트

그룹 스테이씨(STAYC) 수민이 스크린 데뷔에 나서며 폭넓은 활동을 선보인다.수민은 오는 17일 개봉을 앞둔 영화 '귀시'에 출연하며 신인배우 배수민으로서 첫걸음을 내디딘다.영화 '귀시'는 여우 창문이 열리면 펼쳐지는 귀신 거래 시장 '귀시'에서 갖지 못한 것을 가지려는 사람들이 벌이는 섬뜩한 이야기를 그린 작품이다.수민은 극 중 딸을 명문대에 보내기 위해 모든 걸 걸고 금지된 시장 '귀시'에 발을 들이는 희진(서영희 분)의 딸 수연 역을 맡는다. 수민은 성적과 대학 입시에 집착하는 수험생 수연 캐릭터를 실감 나게 그려내며 현실적인 불안을 소름 끼치는 공포감으로 끌어올릴 예정이다.2020년 데뷔 후 처음으로 연기에 도전하는 수민은 섬세하면서도 강렬한 감정선을 표현하며 무대 위에서와는 또 다른 매력을 선보일 예정이다. 그동안 밝고 당당한 에너지로 사랑받아온 수민이 공포 장르 속 캐릭터를 자신만의 색깔로 어떻게 완성해 낼지 관심이 쏠리고 있다.스테이씨는 최근 아시아 8개 도시에서 열린 월드투어 'STAY TUNED'를 성공적으로 마무리한 데 이어 10월부터 미주 10개 도시에서 공연을 이어간다. 또한 각종 음악 페스티벌과 시상식 참여 등 무대 안팎의 다채로운 행보를 통해 여름을 대표하는 '서머퀸'다운 존재감을 각인시켰다.'귀시'를 통해 신인 배우로서 가능성을 펼칠 수민은 앞으로도 여러 방면에서 활약하며 두각을 드러낼 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr