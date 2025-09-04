/ 사진 제공 : 지니 TV 오리지널 드라마 2차 티저 영상 캡처

전여빈이 무해한 유치원 선생님의 얼굴로 무창마을에 등장한다.지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(연출 박유영/ 극본 현규리/ 기획 KT스튜디오지니/ 제작 크로스픽쳐스, 트리스튜디오) 2차 티저 영상에서 완벽한 여자 부세미가 되기 위한 경호원 김영란(전여빈 분)의 변신을 예고하고 있는 것.공개된 티저 영상은 고요한 정적 속 작은 무창마을을 지켜보는 김영란의 미묘한 표정으로 시작된다. 거리가 가까워 집집마다 서로 모르는 사람이 없을 정도로 좁은 이웃 사회이기에 무창마을에 들어서기 위해서는 만반의 준비가 필요할 터.이에 “부세미 이름으로 딱 삼 개월 사시는 거예요”라는 제안에 따라 누구의 의심도 사지 않을 유치원 선생님 '부세미'가 되어 무창마을에 들어선 김영란의 표정에서는 결연함이 묻어나고 있다. 가선영(장윤주 분)을 비롯한 검은 무리들이 김영란을 쫓고 있는 만큼 결코 정체를 들켜서는 안 되는 상황.밑바닥 인생을 살던 김영란이 세상에서 가장 완벽한 여자 부세미로 모두를 속일 수 있을지 호기심이 커지는 가운데 새로 온 선생님 부세미를 경계하는 사람도 나타나 불안감을 더한다. 무창마을 이선 유치원의 학부모인 전동민(진영 분)이 “무창에는 왜 오신 거예요?”라며 외지인 부세미를 향해 의심 섞인 눈빛을 보내고 있다.하지만 김영란은 그런 전동민의 시선에도 아랑곳하지 않고 부세미로서 연기를 이어가 흥미를 돋운다. “그 이유, 지금부터 말씀드리려고요”라며 환한 미소로 인사를 건네는 부세미, 즉 김영란이 자신을 찾는 사람들을 피해 3개월 간의 위장 생활을 무사히 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.이처럼 '착한 여자 부세미'는 2차 티저 영상을 통해 부세미로 신분을 위장한 김영란의 무창마을 입성기를 궁금케 하고 있다. 과연 김영란은 무창마을의 싱글대디 전동민의 의심을 어떻게 벗어날지, 김영란이 여러 지역 중 무창마을에 발을 들인 이유는 무엇일지 그 내막에 관심이 집중된다.인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 9월 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr