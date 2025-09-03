사진=채널A '4인용식탁' 캡처

사진=채널A '4인용식탁' 캡처

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 과거 휩싸였던 캐스팅 논란인 일명 '옥장판 사건'에 해명한다.지난 1일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁' 말미 예고편에서는 옥주현이 절친 뮤지컬 배우 이지혜, 가수 테이와 만난 장면이 담겼다.이날 박경림은 "인정받기 전까지 의심받는 순간이 있었다"고 운을 띄웠다. 옥주현은 "그 사건을 말씀하시는 거죠?"라며 '옥장판 사건'을 언급했다.이지혜는 " 3년 전인가. '엘리자벳'. 그때 당시에 힘든 시기를 같이 보냈다"고 했다. 옥주현은 "내가 정말 누군가를 꽂았던 건"이라며 입을 뗐다. 이와 함께 '드디어 밝히는 뮤지컬 캐스팅 논란'이라는 자막이 송출됐다.'옥장판 사건'으로 불리는 캐스팅 논란은 2022년 엘리자벳 10주년 캐스팅 과정에서 불거졌다. 옥주현과 같은 소속사였던 이지혜가 주인공으로 더블 캐스팅됐고, 일각에서는 옥주현이 캐스팅 과정에 관여한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 뮤지컬 배우 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말, 지금은 옥장판"이라는 글을 올리며 논란이 확산됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr