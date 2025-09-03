하차 여론 무시하더니…김준호, 대놓고 ♥김지민 끼워팔기 "내가 하고 싶은 대로" ('돌싱포맨')

/ 사진=텐아시아DB

재혼한 김준호, 이상민을 향한 ‘돌싱포맨’ 하차 여론이 쏟아지는 상황 속 김지민도 촬영에 합류했다.지난 2일 방송된 SBS 예능 ‘신발벗고 돌싱포맨’에서는 차태현, 김종민, 레오 란타가 게스트로 출연했다.이날 촬영은 김준호, 김지민 신혼집에서 진행됐다. 김준호는 아내에게 혼난다는 이상민에게 "난 그런 거 없다. 내가 하고 싶은 대로 한다"고 말했다.이어 "결혼하면 주도권이 중요하다. 신혼부터 그러면 평생을 바닥에 기면서 사는 거다. 주도권을 잡아야 한다"고 의기양양했다. 그러면서 "오늘도 녹화하니 김지민한테 나가 있으라고 했다"고 덧붙였다.아내의 마음에 안 드는 점에 대해 김준호는 "2세가 지민이의 성격을 안 닮았으면 좋겠다"고 폭탄 고백을 했다. 이에 그는 "성격이 너무 타이트하다. 기승전결 있어야 하고, 돈도 무조건 저축한다"고 해명했다. 2세 계획에 대해서는 "11월 30일까지 신혼을 즐기자고 약속했다"고 밝혔다. 그그러던 중 김지민이 간식을 들고 합류했다. 김지민은 김준호 주도권설에 대해 듣고는 "무슨 소리냐. 오늘도 아침에 재활용 쓰레기도 버리고 설거지했다"고 폭로했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr