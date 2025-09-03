사진제공=넥서스이엔엠

배우 정유진이 넥서스이엔엠과 함께한다. 정유진은 송지효, 장동주 등과 한솥밥을 먹게 됐다.3일 넥서스이엔엠은 "배우 정유진과 새로운 출발을 함께할 수 있어 기쁘다"며 "정유진이 계속해서 다양한 연기 활동을 이어 나갈 수 있도록 무한한 지지와 지원을 아끼지 않겠다"고 전속계약 소감을 밝혔다.2015년 드라마 '풍문으로 들었소'를 시작으로 배우로서 얼굴을 알린 정유진은 영화 '좋아해줘', '유열의 음악앨범', '필사의 추격'과 드라마 '무림학교', 'W (더블유)', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '서른이지만 열일곱입니다', '로맨스는 별책부록', '유령을 잡아라', '블랙의 신부', '커튼콜', 'DNA러버' 등 다수의 작품에 출연하여 도회적인 비주얼과 매력적인 보이스로 대중들에게 눈도장을 찍어왔다.정유진은 개봉을 앞둔 코믹 액션 영화 '보스'에서 강표(정경호 분)의 엉뚱한 탱고 선생님 연임 역으로 분해 통통 튀는 색다른 매력으로 올 추석 극장가를 저격할 것을 예고한다.정유진이 새롭게 둥지를 튼 넥서스이엔엠은 송지효, 장동주, 오경화, 백동현 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr