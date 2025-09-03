SNS

일본 배우 시미즈 히로야가 대마초 소지 혐의로 체포됐다.3일 일본 TV아사히 등 다수 매체에 따르면 시미즈 히로야가 건조 대마를 소지한 혐의로 경시청에 체포됐다. 이에 시미즈 히로야는 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.경시청은 이날 오전 4시 15분경 도쿄 스기나미구에 있는 시미즈 히로야의 자택 수색을 진행했다. 이 과정에서 건조 대마를 비롯해 이를 사용하기 위한 기구 등을 압수했다.또한 시미즈 히로야와 동거하고 있는 20대 여성도 체포됐다. 해당 여성 역시 "모두 사실"이라며 혐의를 인정했다.앞서 경시청은 지난 1월 시미즈 히로야가 대마를 사용하고 있다는 정보를 입수한 뒤 수사를 진행해온 것으로 밝혀졌다.시미즈 히로야는 2023년 '횹사마' 열풍을 불러온 드라마 '아이 러브 유'(Eye Love You)에서 윤태오(채종협 분)의 선배 연구원 오노다 가쿠로 분해 국내에서도 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr