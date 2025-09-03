사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 김준호가 폭탄 발언을 했다.2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배우 차태현, 코요태 김종민, 레오 란타가 출연했다.이날 이상민은 "결혼하니까 명분이 있건 없건 혼나더라. 어차피 혼날 거면 명분 있게 혼나는 게 낫다"며 신혼 생활을 토로했다. 그러자 김준호는 "결혼하면 주도권이 중요하다. 저는 제 마음대로 한다. 지금 낮춰주면 평생 바닥에 기면서 산다"고 조언했다.이상민은 "나도 내가 주도권 갖고 간다. 나만 혼나는 게 아니라 서로 혼낸다. 아내를 떼기! 하고 혼낸다"고 허세를 부려 폭소케 했다.김준호 또한 "나도 지민이가 잘못하면 '버럭'한다"고 말하자 멤버들은 부재중인 김지민의 눈치를 봤다. 그는 "지민이가 봐도 상관없다. 남자는 체면이 서야 한다"고 당당한 모습을 보였다.하지만, 갑자기 벨 소리가 들리자 김준호는 "깜짝이야, 지민인 줄 알았다"며 가슴을 쓸어내렸다. 멤버들은 "와이프 오는 걸 불안해하면 어떡해? 벨소리 듣고 불안해하는 거 처음 본다"며 폭소했다.현재 신혼인 김종민이 "집에 가면 아내가 달려와 안긴다"고 자랑하자, 김준호는 "나는 강아지 두 마리가 먼저 달려오고, 다음에 지민이가 나온다"고 털어놨다.이상민은 "그때 지민이가 '왜 강아지 깨우고 난리야'라고 할 거"라고 예상했다. 김준호는 "몰랐는데, 강아지가 새벽 4시에 밥을 먹더라. 내가 준다"고 고백해 웃음을 자아냈다.'내 아내의 마음에 안 드는 점'을 얘기하던 중 김준호는 "2세가 지민이의 성격을 안 닮았으면 좋겠다"고 폭탄 고백을 했다. 싸해진 분위기에 그는 "너무 타이트하다. 기승전결 있어야 하고, 돈도 무조건 저축한다"고 해명했다.한편, 녹화 중 간식을 들고 합류한 김지민은 '형수'가 되어 존댓말을 써야 하나 고민이라는 김종민에게 "형수라고 불리는 거 별로 안 좋아한다. 그냥 지민이라고 불러달라"고 말했다. 멤버들이 '김준호 주도권설'을 고발하자 김지민은 "무슨 소리냐. 오늘도 일찍 일어나서 설거지하고 재활용 버렸다"고 폭로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr