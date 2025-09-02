SNS

솔로지옥5 측이 출연진을 모집했던 과정을 밝혔다.2일 오후 서울 동대문구 JW메리어트 호텔에서 '넷플릭스 예능 페스티벌 2025'가 진행됐다. 이날 행사에는 황슬우, 장호기, 김예슬, 김학민, 김재원, 정종연, 이소민, 김노은 PD와 유기환 디렉터가 참석했다.이날 김재원PD는 "지난 시즌에는 SNS 섭외에 한계를 느껴 길거리로 나갔었는데 요즘 경기가 불황이라 거리에 사람이 없다"라며 "전략을 바꿔보자 해서 고전적인 방법으로 전단지를 만들어서 헬스장이나 미용실, 레스토랑에 붙여놓고 기다리고 있었다. 이름만 들어도 놀랄만한 아이돌도 지원해줬다. 너무 놀라서 설레서 잠을 못 잤는데 다음날 연락해보니 장난이었다고 한 허탈한 에피소드가 있었다. 그래도 다양한 분들이 오셨고 성공적이었다"고 말했다.이어 "테토녀라는 단어가 유행하지 않나. 이번 시즌은 테토녀들의 전쟁이 될 것 같다. 정말 멋지고 흥미로운 캐릭터를 가진 여성분이 많이 나온다. 그분들 중에 스타가 나올 것 같다"고 전망했다.실제로 '솔로지옥5'에는 한국 최초 미스 어스 우승자 최미나수를 비롯해 육상선수 김민지, '지드래곤 열애설' 미스코리아 출신 모델 김고은 등이 출연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr