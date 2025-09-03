사진=텐아시아 DB

그룹 레이디스 코드 멤버였던 고(故) 고은비가 11주기를 맞았다.1992년 태어난 故고은비는 12년 전인 2013년 3월 7일, 레이디스 코드 멤버로 데뷔했다. 그는 가창력과 미모 모두 출중해 그룹 내에서 비주얼과 서브보컬을 맡았다.고인은 2014년 9월 3일 저녁, 대구에서 스케줄을 마친 후 서울로 돌아오던 길에 탑승한 차량이 빗길에 미끄러지면서 교통사고를 당했다.사고 직후 병원으로 이송됐으나 안타깝게도 사고 당일 생을 마감했다. 향년 21세.이로 인해 대구에서 열린 '열린음악회'가 고인의 마지막 무대가 됐다. 공교롭게 이날은 멤버 소정의 생일이기도 해 누리꾼들의 슬픔은 컸다.소정은 과거 한 방송에서 "올라오는 길 휴게소에서 멤버들이 초코 케이크 과자로 탑을 쌓아 축하를 해줬다. '이렇게밖에 못 해줘서 미안해'라고 했지만 바쁘니 이해했다"며 "케이크는 먹지 못하고 다시 봉지들에 집어넣었다. 살찔까 봐"라고 말해 슬픔을 더했다.갑작스럽게, 또 매우 어린 나이에 하늘을 떠나게 된 故고은비의 소식에 당시 대중들은 큰 충격과 슬픔에 잠겼다.이후 레이디스 코드의 팬들은 "음원 차트 1위가 소원"이라고 했던 고인을 위해 그가 생전 좋아했다고 알려진 레이디스 코드의 노래 'I'm Fine Thank You' 스트리밍을 시작했다. 해당 음원은 약 7개 차트에서 동시 1위를 차지하며 뒤늦게 고인의 소원이 이뤄지기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr