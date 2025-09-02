텐아시아 DB

[사진제공='동상이몽2' 방송 화면 캡처]

배우 양현민이 한층 더 업그레이드된 사랑꾼 모습을 보였다.지난 1일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 동상이몽2)에 또 한 번 출연한 양현민은 결혼 7년 만에 부모가 된다는 감격적인 소식을 알렸다. 양현민, 최참사랑 부부는 무려 9번의 시험관 시술 끝에 마침내 임신에 성공했다고.양현민은 “평생 아빠란 말을 못 들을 줄 알았다. 예비 아빠를 만들어줘서 고맙고 내가 더 잘할 것”이라며 눈시울을 붉혔다. 또한 임신 사실을 알게 된 순간부터, 태명, 아이의 성별까지 모두 최초 공개하며 이목을 집중시켰다.특히 양현민은 틈만 나면 임신 소식을 자랑하고 싶어 지인들에게 전화로 소식을 전하는 것은 물론 차량 뒤에 '임산부가 운전 중'이라는 스티커까지 붙여놓았다. 또한 그는 폭염 속 아내가 더워할까 작은 양산과 선풍기까지 들며 극진히 모시지만 자신은 땀을 뻘뻘 흘리는 2% 부족한 모먼트로 보는 이들에게 웃음을 자아냈다.아내와 병원을 찾은 양현민은 12주 된 태아를 보며 작은 행동하나에도 기뻐하고 신기해하며 눈을 떼지 못했다. 태아의 심장 소리를 들은 양현민은 "소리도 이쁘다"며 예비 딸바보 면모를 보였다. 이어 박성웅, 김성균이 준비한 '젠더빌 파티'에서 2세의 성별이 딸로 공개, 양현민은 함박 웃음을 지었다. 특히 박성웅과 김성균은 최참사랑을 위해 전복죽까지 직접 끓이며 감동을 선사했다한편, 양현민은 새로운 작품을 통해 시청자들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr