사진=아야네 SNS

사진=아야네 SNS

사진=아야네 SNS

배우 이지훈의 남편 아야네가 근황을 전했다.아야네는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "여러분 제가 인스타를 오래 못 했죠…? 오늘은 다시 태어나고 처음으로 나들이 갔어요🧺🌳☀️ 왜 다시 태어났냐면… 저 렌즈삽입술 했어요!"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.아야네는 "유전으로 어릴 때부터 (초1) 눈이 좋지 않았고, 중학생 때부터 지금까지 거의 20년동안 껴온 렌즈를 드디어 졸업했다"면서 "눈을 쉬게 해줘야 할 것 같아서 sns를 많이 보지 않았다"고 근황을 전했다.수술을 성공적으로 마친 아야네는 "진짜 완전 신세계!"라며 "왜 이제서야 했나 싶다. 무엇보다 영화 보다가 잠들어도 마음이 편하다는 거!"라고 들든 마음을 드러냈다.한편 아야네는 이지훈과 2021년 11월 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술 끝에 아기를 임신, 지난해 7월 딸을 얻었다. 이들은 유튜브 채널 '지아라이프'를 통해 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr