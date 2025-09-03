SNS
배우 윤기원이 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’에 재혼한 11세 연하 아내 이주현과 함께 출연했다.

지난 1일 방송된 ‘조선의 사랑꾼’에서는 한때 '나저씨(나이 든 아저씨)'로 불리며 대부분이 노총각들인 모임 멤버였던 윤기원과 최성국, 심현섭이 부부동반으로 아내들을 데리고 다시 만났다. ‘나저씨’ 첫 모임 당시 유일한 유부남이자 신혼이었던 최성국은 “2023년 우리가 처음 추어탕 집에서 모였을 때...나는 결혼 한 달 차였고, 두 사람은 총각이었다”며 감격했다.

아내 자랑 타임이 되자, 윤기원의 아내 이주현은 남편에게 진지하게 자랑을 요청했다. 그러나 장난기가 발동한 윤기원은 “우리 마누라 자랑하자면, 키가 제일 크다. 발도 제일 크다”며 키 180cm, 발 280mm인 모델학과 교수 이주현을 자랑했다. 이에 아내 이주현은 "왜 오빠만 이상한 말을 해?"라며 핀잔을 건넸다.
(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)
(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)
윤기원은 "(우리 와이프는) 성격이 가장 쿨하다. 여자가 이쁜 것도 중요한데..."라며 급히 본격 칭찬에 시동을 걸었다. 그러자 이주현은 "이쁜데...?"라며 지켜보겠다는 듯 고개를 갸우뚱해 현장을 웃음바다로 만들었다. 결국 윤기원은 “제가 까탈스러워서 저를 데리고 살 수 있는 여자분은 많지 않다. 근데 저랑 잘 지내주는 게 고맙기도 하고, 간혹 다툴 때도 있는데 항상 나를 이해해 주고 양보해줘서 고맙다”며 아내에 대한 애정을 드러냈다.

한편 윤기원은 오는 10일 개봉 예정인 영화 ‘가족의 비밀’에 출연한다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

