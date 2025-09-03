SNS

(사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’)

배우 윤기원이 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’에 재혼한 11세 연하 아내 이주현과 함께 출연했다.지난 1일 방송된 ‘조선의 사랑꾼’에서는 한때 '나저씨(나이 든 아저씨)'로 불리며 대부분이 노총각들인 모임 멤버였던 윤기원과 최성국, 심현섭이 부부동반으로 아내들을 데리고 다시 만났다. ‘나저씨’ 첫 모임 당시 유일한 유부남이자 신혼이었던 최성국은 “2023년 우리가 처음 추어탕 집에서 모였을 때...나는 결혼 한 달 차였고, 두 사람은 총각이었다”며 감격했다.아내 자랑 타임이 되자, 윤기원의 아내 이주현은 남편에게 진지하게 자랑을 요청했다. 그러나 장난기가 발동한 윤기원은 “우리 마누라 자랑하자면, 키가 제일 크다. 발도 제일 크다”며 키 180cm, 발 280mm인 모델학과 교수 이주현을 자랑했다. 이에 아내 이주현은 "왜 오빠만 이상한 말을 해?"라며 핀잔을 건넸다.윤기원은 "(우리 와이프는) 성격이 가장 쿨하다. 여자가 이쁜 것도 중요한데..."라며 급히 본격 칭찬에 시동을 걸었다. 그러자 이주현은 "이쁜데...?"라며 지켜보겠다는 듯 고개를 갸우뚱해 현장을 웃음바다로 만들었다. 결국 윤기원은 “제가 까탈스러워서 저를 데리고 살 수 있는 여자분은 많지 않다. 근데 저랑 잘 지내주는 게 고맙기도 하고, 간혹 다툴 때도 있는데 항상 나를 이해해 주고 양보해줘서 고맙다”며 아내에 대한 애정을 드러냈다.한편 윤기원은 오는 10일 개봉 예정인 영화 ‘가족의 비밀’에 출연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr