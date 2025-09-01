사진=이시영 유튜브

배우 이시영이 근황을 전했다.1일 이시영 유튜브 채널 '뿌시영 Boosiyoung'에는 '임신 8개월에 +4kg 찐 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이시영은 "요즘 만들어 먹는 게 좋아서 하나씩 하나다 보니 레시피가 많이 늘어났다"면서 "임신 중이라 소화가 잘 안돼서 (건강 레시피를) 시작했다"고 전했다.그러면서 "출산 후 회복하려면 운동도 열심히 해야 해서 좀 더 건강하게 챙겨 먹으려고 시작했는데, 너무너무 쉽고 맛있더라. 레시피라고 하기에도 민망할 정도인 너무너무 쉬운 음식들이라 정말 쉽게 같이 만들어 볼 수 있다"면서 여러 건강 레시피를 공개했다.제철 과일인 백향과를 숟가락으로 퍼먹고, 탄산에 섞은 이시영은 "신 거 좋아한다"고 입맛을 공개했다. 아들 정윤이가 불러도 모를 정도로 먹는 것에 열중하던 그는 "요즘 만들어 먹는데 재미에 빠져서 좋은 레시피 100개 골라놨다"며 자랑했다.이시영은 임신 중에도 맥주 맛을 잊지 못하고 논알코올 맥주를 마셔 눈길을 끌었다. 더불어 떡볶이 국물에 계란을 넣고, 식물원 김밥을 만들어 자신만의 건강식을 완성했다. 또 커피에 수제 생초콜릿을 만들어 먹는 모습도 보였다.칼로리가 낮은 다이어트 식단에 그는 "지금 다이어트하는 것도 아니고, 다이어트할 이유도 없지만, 평소 건강식 좋아한다"고 '건강 레시피'를 찾는 이유를 밝혔다.이시영은 "아빠 몸이 안 좋아진 후 냄비, 밥솥 같은 조리도구를 싹 바꿨다. 식자재도 원래 건강하게 먹었지만, 유기농으로 바꾸고, 쌀도 유기농에 면역, 혈당 관리가 되는 상황버섯쌀로 바꿨다"고 전했다.부모님 건강을 위한 선택이었지만 이시영은 "저랑 아들 정윤이도 만족하고 있다. 가끔 구워 먹기도 하지만, 쪄먹는 걸로 음식 스타일도 바꿨다"면서 "건강할 때 건강을 지켜야 하는 것 같다"고 강조했다.한편, 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼해 슬하에 외동아들을 두고 있으나, 올해 파경 소식을 전했다. 지난 7월에는 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가와 시험관 시술로 둘째를 임신했다고 밝혔다.이시영은 임신 8개월 차에도 호주 시드니 마라톤 출전을 준비하는 등 운동을 계속하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr