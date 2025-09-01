사진=텐아시아DB

사진=유튜브 요정재형 캡처

가수 겸 작곡가 정재형이 "방송 한 번 같이 할 뻔했었다"라며 개그우먼 이은지와의 인연을 밝혔다.지난달 31일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '요정재형+코미디언 = 확실한 개큰호감 큰 웃음'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 이은지가 출연해 정재형과 다양한 이야기를 나눴다.정재형은 "사실 우리 뭐 한 번 같이 할 뻔했었다. 진행을. 그런데 네가 비쌌다고 하더라. 유튜브는 아니고 방송이었다"며 말문을 열었다. 이에 이은지는 "아니다. 방송에서? 뭔지 알 거 같다"고 반응했다.재차 해명에 나선 이은지는 "제작비 이슈가 아니라 스케줄 이슈였을 거다. 너무 깜짝 놀랐다. 내가 웬만하면 당황을 안 하는데 이렇게 당황스럽게 하는 방송일 줄이야. 여기 너무 매콤하다"라며 웃어 보였다. 그는 "스케줄 이슈일 거다. 근데 뭔지 대충 느낌이 온다. 다시 연락이 오진 않았다"고 덧붙였다.당황한 이은지의 모습에 정재형은 "너 얼굴 빨개진다. 나 너 여기(요정재형)에 초대하려고 3개월을 기다렸다"라며 장난스러운 말들을 이어갔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr