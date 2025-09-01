/ 사진=텐아시아DB

'내 멋대로-과몰입클럽' 유노윤호가 '새로운 나' 찾기에 도전한다. 유노윤호는 '연기 흑역사'부터 성장을 위한 현재의 노력까지 열정적인 면모를 보여준다.9월 3일 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로')은 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 이날 방송에서는 운영진 중 한 명인 유노윤호의 '새로운 나'를 찾기 위한 리브랜딩 프로젝트가 공개된다.먼저 유노윤호는 야구 선수 오타니 쇼헤이가 활용한 것으로 유명한 '만다라트 계획표'를 작성하며 연기, 댄스, 보컬, 트렌드, 체력 등 발전이 필요하다고 느낀 항목을 가득 채운다. 이에 대해 운영진이 이유를 묻자, 유노윤호는 "나의 치부였던 것들"이라고 솔직히 털어놔 눈길을 끈다.특히 그는 '연기' 항목에 대해 드라마 데뷔작이었던 '맨땅에 헤딩'을 떠올리며 "그 작품을 찍고 나서 실제로 맨땅에 헤딩을 많이 했다"고 고백한다. 이어 "내가 못 하는 것, 치부인 것을 적어서 실력을 올리려고 한다"고 성장 의지를 드러낸다. 최근 드라마 '파인-촌뜨기들'을 통해 호평을 받고 있는 유노윤호의 진솔한 이야기에 관심이 모인다.'2세대 아이돌 대표 춤꾼'으로 불리는 유노윤호는 댄스조차 약점으로 꼽는다. 그는 "댄스는 트렌드가 계속 바뀌기 때문에 꾸준히 배워야 한다"고 말하며, 에스파·NCT·보아의 안무를 담당한 인기 안무가 루트를 직접 초빙해 MZ 댄스를 배우는 열정을 보인다. 이어 그는 스튜디오에서 직접 MZ 댄스와 2세대 댄스의 차이를 보여준다고 해 기대를 모은다.이에 더해 유노윤호는 리브랜딩 과정 중 운영진 탁재훈을 위한 특별한 선물까지 준비한다. 이를 본 탁재훈은 "장례식에 쓰겠다"라며 특유의 입담으로 감동(?)을 표현해 현장을 웃음바다로 만든다. 과연 그 선물의 정체는 무엇일지 궁금증을 더한다.새로운 유노윤호를 발견할 수 있는 TV CHOSUN 신규 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'은 9월 3일 밤 10시 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr