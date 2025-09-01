'38세 미혼' 송해나, ♥전남친 폭로했다…"생일파티서 다른 여자와 키스" ('탐비')

사진=텐아시아DB

모델 겸 방송인 송해나(38)가 과거 연애사를 밝혔다.1일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에는 "사라진 강아지를 찾아달라"라는 절박한 사연의 의뢰인이 등장한다. 의뢰인에게 반려견은 단순한 애완동물이 아닌 성장과 결혼, 어머니의 죽음까지 인생의 모든 순간을 함께한 '가족이자 자식 같은 존재'였다.그러나 어느 날 출근을 마치고 집에 돌아와보니 반려견이 흔적도 없이 사라져 있었다는 것이다. 의뢰인은 출근길에 분명히 문이 닫히는 소리를 들었다며 "강아지가 혼자 나갔을 리는 없다"라고 단언했다. 평소 프리랜서인 남편이 강아지를 돌봐왔지만, 하필 그날은 남편도 사정이 있어 외출을 했다.그런데 의뢰인은 남편을 강하게 의심했다. 시어머니가 손주 욕심에 개 키우는 걸 반대했다는 점, 남편 또한 "성가시니 다른 집에 입양을 보내자"라고 여러 차례 말해왔다는 사실 때문이었다. 무엇보다 강아지가 사라진 직후 남편은 새벽부터 집을 나가 밤늦게 들어오는가 하면, 강아지의 물건까지 서둘러 치워버리는 기이한 행동을 보였다.이에 탐정단은 남편의 석연찮은 행적을 추적하고, 마침내 수상한 장면을 포착하게 된다. 이를 본 '탐정들의 영업비밀' 스튜디오에서는 "아니 진짜 개 같네", "완전 쓰레기야"라며 충격에 휩싸인다. 과연 의뢰인의 반려견은 정말 남편의 손에 의해 사라진 것일지 그 진실은 '탐정들의 영업비밀' 방송에서 밝혀진다.이날 방송에는 미혼인 모델 송해나가 일일 탐정으로 합류해 또 다른 폭탄급 토크를 터트린다. 송해나는 자신의 이상형과 함께 '쓰레기 전남친 썰'을 대방출, 현장을 술렁이게 한다. "전 남자친구들이 바람이 많았다"라는 송해나는 전 남친의 생일파티 현장에서 마주한 충격적 '화장실 키스 사건'을 공개한다.이를 들은 데프콘은 "이 친구가 상처가 많다. 별명이 '쓰컬(쓰레기 컬렉터)'이다"라며 거든다. '쓰컬' 송해나의 더욱 자세한 이야기는 이날 오후 9시 30분 방송되는 '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr