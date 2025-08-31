사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼에 대한 아들 윤후의 반응을 전했다.31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 윤민수가 절친 배우 이종혁과 솔직한 대화를 나눴다.이날 윤민수는 새로운 헤어스타일에 도전하며 "초심"이라고 표현했다. 이종혁은 "이혼하고 심경의 변화 때문에 머리하는 거냐"면서 "사실은 이혼 생각한 지 오래됐잖냐. 서류 작업이 늦어진 것뿐이지. 나는 너 10년 전에 이혼할 줄 알았다. 옛날에는 '아빠 어디가?' 할 때니까 어쩔 수 없었고"라는 말로 웃음을 자아냈다.윤민수의 "형 50살 되면 혼자만의 라이프 즐길 거라고 했잖냐. 왜 안 하냐"는 폭로에 이종혁은 "나 와이프 너무 사랑한다"면서 카메라를 향해 "여보 절대 아니야. 그런 적 없다"고 적극 해명해 웃음을 자아냈다. '마지막 키스'를 묻자 이종혁은 "서로 모른다. 함부로 키스하면 안 된다. 물어보고 해야 한다"고 리얼한 부부 생활을 드러냈다.아들 윤후와의 관계에 대해 윤민수는 "미국 가서 술을 배워왔더라. 나흘 동안 술을 먹여봤는데 음주 DNA가 살아있다"며 만족감을 드러냈다. 그러면서 이종혁과 둘이 소주 9병을 먹었다는 탁수와 윤후의 대결을 제안했다. 그 모습에 윤민수 어머니는 "좋은 거 가르친다"며 한숨을 쉬었다.윤민수는 "윤후가 내가 들어가면 자는 척을 한다. 도어록 소리가 나면 문 닫고 들어간다. 가서 빤히 쳐다보면 베시시 웃는데, '왜 자는 척하냐'고 물었더니 '또 술 먹고 얘기할 거잖아'라고 하더라"고 이야기했다.'부모님의 이혼 소식'에 윤후의 반응을 묻자 윤민수는 "후 속을 잘 모르겠는데, 말로는 그냥 '응원하다'고 하더라. '결정은 둘이 할 일이지 내가 판단할 수 있는 건 아닌 것 같다. 다 존중한다'고 했다"고 전했다.윤민수는 아들의 속마음을 궁금해하며 타로점을 봤다. 타로점 결과 "윤후가 모두가 편안하고 행복해지면 좋겠다는 마음을 가지고 있다. 자기가 빨리 잘돼서 기반을 보여주고 싶다는 모습이 보인다"고 풀이했다.또 타로점을 통해 윤민수는 윤후가 자신에게 조금 서운하고 아쉽다는 마음을 가진 사실을 알게 됐다. 그는 "내가 일반적인 아빠는 아니다. 친구처럼 지내는 관계이긴 한데, 조금 지나치고 철없이 보일 수 있다. 윤후가 속이 되게 깊다"고 인정했다.윤민수는 윤후가 미국으로 떠난 뒤 아내와 단둘이 한집살이를 해야하는 상황에 대해 "예전에도 밥은 같이 안 먹었는데, 가족은 적어도 일주일에 한 번은 모여서 밥을 먹어야 한다. 그걸 못해서 후회스럽다. 그런 것만 했어도 이렇게까지 되진 않았을 것"이라며 대화 부족이 이혼의 한 가지 이유가 됐다고 나타냈다."최근 심리 상담 받았다"고 고백한 윤민수는 "수면제 처방도 받았다. 18~19살부터 일 시작해서 '내가 언제까지 이 일을 할 수 있을까'라는 불안증세가 있었다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.한편, 윤민수는 최근 결혼 생활 18년 만에 이혼 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr