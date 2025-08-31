사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 이영애가 쌍둥이 남매 근황을 전했다.31일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 배우 이영애, 김영광이 출연했다.이날 이영애는 '냉부해' 출연을 앞두고 긴장했다고 밝히며 "새벽 2시까지 방송을 봤다. 좀 전까지 방송으로 보던 분들을 만나니까 더 반갑다"고 말했다.이영애는 "15살 딸이 사인 부탁한 셰프가 있다"면서 윤남노 셰프를 지목했다. 이어 영상편지까지 요청했지만, "왜 딸이 좋아하는지 모르겠다"는 솔직한 말로 폭소케 했다.2003년 방영된 인기 드라마 '대장금'으로 국민적 인기를 끌었던 이영애. 당시 TV 드라마 시청률은 57.9%를 돌파했고, 87개국에 수출됐다.드라마 인기 덕에 해외에서 국빈대접을 받았던 이영애는 "하얼빈 축제에서 국가 수상이 왔을 때처럼 신호를 막아서 논스톱으로 통과하게 해줬다. 대만에서는 호텔 방안에서 요리를 해줬다"고 말했다. 최현석은 "그런 부분은 언제든지 가능하다"고 러브콜을 보내 웃음을 자아냈다.결혼 후 8년간 양평살이를 했던 이영애는 "지금은 서울로 왔지만, 텃밭을 가꾸고 있다"고 밝혔다. 양평살이를 선택한 이유를 묻자 그는 "아이들에게 고향을 만들어주고 싶었다. 외가에서 느낀 정취를 느끼게 해주고 싶었다. 아이들이 너무 좋아했다"고 전했다.이영애의 냉장고는 두 대였다. 한대는 텃밭용 냉장고라고 밝혀 셰프들의 기대감을 높였다.냉장고에서 발견된 블루베리 가지에 대해 그는 "12년째 키우는 블루베리 나무가 있다. 열매를 따 먹기도 했고, 가을 되면 잎사귀 우려서 마신다. 눈에 좋더라고 하더라"고 이야기했다. 그러면서 "아이들이 양평 살 때는 시력이 2.0이었는데, 서울에 오자마다 시력이 확 떨어지더라"며 속상함을 내비쳤다.냉장고 속 노각(늙은 오이)에 대해 이영애는 "남편이 오이, 깻잎 등 향 있는 채소 꺼리는데, 노각은 잘 먹더라. 아이들은 별로 안 좋아한다"면서 "15살 아들은 고기를 좋아하고, 두부 같은 말랑한 식감은 안 좋아한다. 온 가족 입맛에 맞는 요리를 오늘 배우러 왔다"고 전했다.이영애는 마라 소스가 발견되자 "아이들이 마라를 좋아하더라. 유기농 먹인 게 아무 소용 없어졌다. 엄마 없는 날 배달음식을 먹더라"고 토로했다.화장품을 냉장고에 보관한 이영애는 "아이 낳고 직접 화장품을 만들었다. 양평에 화장품 연구소도 있다"면서 "나중에 드리겠다"고 선물을 약속했다.한편, 이영애는 지난 2009년 20세 연상의 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼, 쌍둥이 남매 승권, 승빈을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr