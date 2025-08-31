사진=텐아시아DB

이번 주 SBS '미운 우리 새끼'에서는 어머니가 세상을 떠난 뒤, 새아버지와 함께 지내고 있는 가수 조현아의 일상이 최초 공개된다.조현아는 5년 전 모친상을 치른 후, 30년 동안 인연을 이어온 새아버지를 모시고 살고 있다고 밝혀 이목을 끌었다. 이날, 집에 돌아온 조현아를 마중 나온 아빠의 모습이 처음 공개되자, 母벤져스는 "서로 닮았다"라며 감탄했다."살면서 한 번도 화를 내거나 잔소리를 해본 적 없다"라는 조현아의 아버지는 집에서 펼쳐진 딸의 기상천외한 취미 활동을 직관하고는 처음으로 할 말을 잃은 모습을 보였다. 스튜디오의 母벤져스 또한 조현아의 행동에 "별 희한한 사람 다 있다", "참 특이하다"라며 충격을 받았다. 과연 모두를 당황하게 만든 조현아의 기묘한 취미 생활은 무엇일지, 궁금증을 자아낸다.조현아와 아버지의 특별한 인연이 공개되며 모두가 눈시울을 적셨다. 5살 때 친아버지를 여의고 어머니와 살던 조현아는 초등학교에 갓 입학했을 때 지금의 아버지를 처음 만나게 됐다고 밝혔다. 조현아는 과거 "아빠"라고 부르기조차 어려워했던 시간을 떠올리며 아버지에게 미안해하는 한편, 한참이 지나서야 아버지를 가족으로 받아들이게 된 이야기를 솔직하고 담담하게 털어놓았다.또한 조현아는 암으로 갑자기 세상을 떠난 어머니와의 이별을 회상했다. 어머니와의 추억을 떠올리던 조현아는 어머니의 암 투병 당시 아버지에게 감동하였던 순간을 전했다. 어머니가 돌아가신 후, 아버지에게 같이 살자고 먼저 말했다는 조현아. "아빠는 엄마가 돌아가시고 어떻게 할 생각이었냐"라고 물은 조현아에게 아버지는 "솔직히 같이 사는 게 맞는 건지 고민했었다"라며 처음으로 속마음을 밝혔다. 딸 조현아도 처음 들은 아버지의 진짜 속마음은 방송을 통해 공개된다.이어 "엄마가 아빠한테 마지막으로 남긴 말은 없었냐"라고 묻는 조현아의 말에 아버지는 한참을 머뭇거리다 가슴에 맺힌 어머니의 마지막 말을 어렵게 전했다. 이를 처음 들은 조현아는 물론, 스튜디오에 있던 모든 사람이 눈물을 참지 못했다.최초 공개되는 조현아와 아버지의 이야기는 8월 31일 일요일 밤 9시 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr