슈와 임효성이 리얼한 '별거 부부'의 일상을 공개했다.30일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '슈 가족, 일본 친언니 집에서 보낸 여름휴가(오마츠리 첫 체험)'라는 제목의 영상에 게재됐다.슈는 별거 중인 것으로 알려진 남편 임효성과 여름방학을 맞이한 아이들과 함께 일본에 있는 친언니 집에서 2주간 머물렀다.슈와 언니네 가족이 합쳐 총 9명 대인원은 후지산 근처에서 여행을 즐겼다. 슈는 형부와 어색한 모습을 보였고, 임효성 또한 어색한 동서지간을 보여 눈길을 끌었다.돈부리 가게에 도착한 슈와 임효성은 키오스크 사용하며 티격태격했다. 기계와 친숙하지 않은 슈는 "하나씩 결제하자"며 카드를 내밀었지만, 임효성은 "왜 결제해 바보야?"라며 한 번에 주문을 원하는 모습을 보였다.그 가운데 슈는 "어제 아웃렛에 갔는데 언니랑 형부가 싸워서 사이가 안 좋다. 그래서 우리가 엄청 눈치 보는 중"이라고 고백했다. 처형에게 전화를 건 임효성은 슈보다 11살 연상인 처형에게 "화장 안 한 게 낫다. 대충하고 나오라"고 살갑게 달랬다.슈와 임효성은 멀리 떨어져 걷는 모습이었다. PD가 "왜 떨어져 걷냐"고 묻자 임효성은 "보통 다 이렇게 살지"라며 무심한 태도를 보였다. 슈는 "이렇게 가니까 내가 항상 잊어버리는 거야"라고 서운함을 내비쳤다.슈가 카메라를 넘기자 임효성은 "너가 좀 하라"며 아웅다웅했지만, 결국 촬영을 담당했다. 처형의 부부싸움 하소연을 들어 준 그는 "처형 스트레스 받들어주다가 오늘 에너지 바닥났다"면서도 미소를 지었다.축제 갈 준비를 하며 슈는 아이들 유카타를 챙기느라 분주했지만, 임효성은 누워서 깜짝 잠들거나 컵라면으로 배를 채우며 다른 세상에 있는 듯 행동했다.슈는 자신이 어릴 때 경험한 오마츠리 추억을 아이들도 경험하길 바랐다. 먼저 축제 장소에 도착한 슈는 흥을 이기지 못하고 봉오도리 춤추는 곳에 합류해 기분 좋은 듯 춤을 췄다. 이후 "애들은 이걸 못 봤다"며 아쉬워했다.즉석에서 춤을 춘 슈에게 임효성은 "왜 저러는지 이해를 못 하겠어. 왜 저래"라고 말했고, 슈는 급정색하는 모습을 보였다.임효성은 앞서 걸었고, 슈는 아이들 간식을 사주며 계속 거리가 벌어졌다. 슈는 "우린 투샷 안 나와. 기본 10미터 거리가 있다"고 토로했다. 더불어 훌쩍 커버린 쌍둥이 딸들이 자기들끼리 사진을 찍자 "엄마 찍어주지도 않고, 아 눈물나"라고 서운함을 내비쳤다.마지막으로 슈는 "옛날로 돌아간 느낌이다. 아이들 보면 세월이 이만큼 지났구나 싶다"면서 "임효성 군도 오늘 어떤지 좋았는지 모르겠다. 즐겁고 아름다운 하루였던 것 같다"고 말했다.유튜브 댓글에는 "찐부부사이 같다. 가정을 유지하는 모습이 멋있다", "다시 정붙이고 행복하게 살았으면 좋겠다. 앞으로 행복하길", "임효성 툴툴 거리면서 정이 많네" 등의 팬들 응원이 쏟아졌다.한편, 슈와 임효성은 2010년 결혼 후 최근 4년째 별거 중이라고 밝혔다. 임효성은 '이혼 후 아이들 양육권 등에 대한 합의가 되지 않아 주말부부로 살고 있으며, 전에는 사랑했지만, 지금은 그렇지 않다"고 말해 화제가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr