안정환 감독이 이끄는 환타지스타FC가 연패를 피하기 위해 혹독한 지옥 훈련에 돌입한다.오는 31일 방송되는 JTBC 예능 '뭉쳐야 찬다4' 22회에서는 박항서 감독이 이끄는 FC파파클로스와 경기를 앞두고 만반의 준비를 하는 안정환 감독의 모습이 그려진다. 지난 경기 이동국 감독의 라이온하츠FC에 3:1로 패배한 뒤 맞이하는 첫 경기를 앞두고 선수단 내부에는 긴장감이 고조된다.이날 FC환타지스타 훈련장은 여느 때와 다르게 싸늘한 긴장감으로 가득 찬다. 조원희 코치는 선수들에게 "창단 이후 최악의 경기였다"며 지난 경기를 강하게 질책한다. 구단 역사상 최다 실점 기록과 더불어 에이스 류은규가 퇴장당하는 악재까지 겹친 경기였던 만큼 그는 "퇴장 이후 기본적인 태도까지 무너졌다"며 선수들을 향해 날 선 비판을 이어간다.후반전 체력이 무너진 것을 패배의 원인으로 꼽은 조원희는 선수들에게 체력 훈련을 시킨다. 무더위 속에서 진행된 지옥 훈련에 차서원은 눈이 풀리고, CIX 승훈은 탈진해 아이스박스로 들어가려 한다. 급기야 칸은 "이건 잘못됐다"고 외친다.안정환 감독은 류은규의 공백을 메우기 위한 대책 마련에 나선다. 그는 "이가 없으면 잇몸으로, 잇몸이 없으면 임플란트로"라고 말하며 새로운 전술 카드를 꺼내 든다. 과연 안정환이 류은규 대체자로 선택한 선수는 누구일지, 그는 에이스 류은규 못지않은 활약을 펼칠 수 있을지 관심이 쏠린다.'뭉쳐야 찬다4'는 31일 오후 7시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr