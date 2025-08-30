사진=텐아시아DB

사진제공='추성훈의 밥값은 해야지'

모델 야노시호와 결혼한 방송인 추성훈이 한 어머니 팬과 훈훈한 실랑이를 벌인다.30일 방송되는 EBS, ENA 예능 '추성훈의 밥값은 해야지' 6회에서는 연변 여행 중인 추성훈이 수상시장 나들이에 나선다. 그는 가는 곳마다 사랑이 아빠로 기억하는 현지인들의 뜨거운 반응을 얻으며 인기 스타에 등극한다.추성훈이 수상시장으로 가기 위해 버스에 탑승하자 그를 알아본 승객들은 "사랑이가 나온 프로그램을 엄청 봤다", "사랑이 아기 때부터 봤다"고 반가워한다. 추사랑 덕분에 인기스타가 된 추성훈은 승객들의 요청에 함께 사진을 찍으며 뜻밖의 버스 팬미팅을 하게 된다.친절한 승객들의 안내를 받아 무사히 목적지에 도착한 그는 떡볶이, 어묵 등을 파는 한국 시장과 비슷한 분위기에 흥미를 보인다. 이곳에서 먹는 연변에서의 마지막 식사 역시 친숙한 음식이라고. 또 추성훈이 밥값을 결제할 틈도 없이 사랑이 아빠를 알아본 팬이 순식간에 밥값을 계산하며 팬심을 표하기도 한다.이후 카페로 가던 추성훈은 자신에게 커피를 사주기 위해 발 빠르게 카페에서 기다리고 있던 어머니 팬을 만난다. 직접 사 먹겠다는 추성훈과 사주고 싶다는 어머니 팬의 훈훈한 실랑이는 결국 어머니 팬의 승리로 돌아간다. 커피를 얻어먹게 된 추성훈은 감사하고 미안한 마음을 드러냈다는 후문이다.한편 지난주 방송에서는 추성훈이 여행사 사장에게 MZ세대 사이에서 유행하고 있는 냉면과 꿔바로우 조합을 추천받았다. 이에 냉면과 꿔바로우 조합을 맛본 그는 "인기 많은 이유가 있다. 맛있다"라며 폭풍 먹방을 펼쳤다.'추성훈의 밥값은 해야지'는 이날 오후 7시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr