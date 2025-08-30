사진 제공=아카이브아침

가수 조권이 중국 SNS 채널에서 뜨거운 관심을 받고 있다.최근 조권은 중국의 대표적 SNS인 더우인(중국판 틱톡)과 샤오홍슈에 공식 계정을 개설해 다양한 콘텐츠로 팬들과 활발히 소통하고 있다. 끼 넘치고 친근한 매력으로 '우리 결혼했어요(우결)' 시절부터 함께해온 팬들과의 오랜 인연을 이어가며 현지에서 꾸준한 반응을 얻고 있다.이런 가운데, 조권이 중국 가수 장자왕(张家旺)의 노래 '늦은 고백(迟来的情话)'을 커버한 영상이 누적 조회수 348.9만 회를 돌파했다. 감미로운 음색과 섬세한 표현력이 현지 팬들의 마음을 사로잡으며, 더우인 연예 차트 14위와 종합 차트 44위에 오르는 돌풍을 일으켰다.2009년 '우결'에서 '아담부부'로 활약하며 전 국민의 사랑을 받았던 가인과의 재회 영상도 화제를 모았다. 백허그와 셀카 촬영 등 두 사람의 다정한 모습이 담긴 이 숏폼 콘텐츠는 현재까지 223.9만 조회수를 기록 중이다.'우결' 시절부터 이어져 온 중국 팬들의 변함없는 응원 속에, 조권은 예능 프로그램과 라이브커머스 홈쇼핑 게스트 등으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr