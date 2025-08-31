이찬원, 2년 만에 기쁜 소식 전했다…4관왕 전설의 귀환, 피날레 장식 ('전국노래자랑')

사진=텐아시아DB

'자칭 KBS의 아들' 이찬원이 2년 만에 '전국노래자랑' 스페셜 축하무대를 꾸민다.31일 방송되는 KBS1 ‘전국노래자랑’은 2130회 ‘인천광역시 동구’ 편에서는 '동인천역 북광장 특설무대'에서 본선에 오른 16개 팀이 넘치는 흥과 걸출한 실력을 뽐낸다. 특히 '인천광역시 동구'가 행정구역 개편을 통해 내년에는 '제물포구'라는 새 이름으로 출범하는 만큼, 이번 방송은 '인천광역시 동구 편'이라는 이름으로 개최되는 마지막 '전국노래자랑'이 될 전망이다.이와 함께 역대급 초대가수들이 총출동해 즐거움을 더한다. 먼저 마성의 동굴 보이스 류지광이 '똑같은 사람'으로 오프닝을 화려하게 열어젖히고, 리틀 이선희 마이진이 '사랑의 리콜'로 열기를 돋운다. 이어 가요계의 여왕 진미령이 '당신을 사랑해요', 깊이 있는 음성의 소유자 조성희가 '용서'로 연 이은 열창을 펼쳐 객석을 들썩이게 한다.무엇보다 '전국노래자랑'이 배출한 최고의 트롯스타 중 하나이자, 데뷔 전 '전국노래자랑' 4관왕이라는 전설을 쓴 주인공인 이찬원이 피날레 무대를 장식하며 눈길을 끈다. 이찬원이 '전국노래자랑' 무대에 오른 것은 '2023 연말결선' 이후 2년 만이다. 이날 '꽃다운 날'로 신명나는 공연을 펼치는 이찬원의 노래에 현장을 찾은 5000여 관중이 떼창을 펼치기도 했다는 후문이다.그런가 하면 '인천광역시 동구' 편은 웃음과 감동이 한데 어우러진 경연이 될 전망이다. 스포츠댄스 능력자부터 팝핀킹 참가자, 댄스 학원 원장 참가자 등 '인천 동구 댄싱킹'들이 열정 넘치는 장기자랑으로 눈을 사로잡는가 하면, 60대 주부 참가자가 치매에 걸린 노모를 향해 보내는 절절한 영상편지가 많은 이들의 눈시울을 붉히기도.이에 걸출한 인기가수들의 지원사격, 나아가 다양한 사연과 장기로 무대를 들썩이게 할 지역민들의 활약이 일요일 안방을 풍성하게 채울 마지막 '인천광역시 동구 편' 본 방송에 기대감이 모인다.‘전국노래자랑’은 매주 일요일 낮 12시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr