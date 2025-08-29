김종국, 녹화 중 결국 결혼 발표했다…"너를 제일 싫어해" 발끈 ('런닝맨')

/ 사진=텐아시아DB

31일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 가수 김종국의 결혼 발표 현장이 전격 공개된다앞서 김종국은 지난 18일, ‘런닝맨’ 녹화 시작과 동시에 멤버들에게 직접 결혼 소식을 전했다. 이에 멤버들은 “터보 30주년 이벤트냐”, “오늘 결혼 특집이냐”라며 믿지 않던 중, 평소와 사뭇 다른 수줍음을 깨닫고 넋이 나갔다. 이 소식에 유재석은 “이럴 줄 알았으면 조금 더 놀릴걸!”이라며 소문난 ‘망붕러’다운 아쉬움을 전했다. 그런가 하면 과거 결혼 소식을 늦게 전해 김종국으로부터 결혼 한정 미운털 박힌 하하에게는 “형수가 너를 제일 싫어한다”라고 전해 눈길을 끌었다.이처럼 모두를 놀라게 한 깜짝 결혼 소식에 김종국 관련 ‘런닝맨’ 과거 회차들이 다수 소환됐다. 김종국이 결혼하는 날, ‘생선구이 행커치프’를 선언했던 유재석의 ‘경솔한 발언’은 물론, 최근 새집으로의 이사를 앞두고 ‘봉투 아저씨’가 된 탓에 “이러면 장가 못 간다”라며 역정 냈던 김종국의 모습이 바로 그것인데 이 외에도 ‘지예은 집들이’ 편 당시 인테리어에 관심 있었던 것 역시 신혼집 준비 때문인 걸 수도 있다는 누리꾼의 의견까지 더해지며 김종국의 사랑꾼 모멘트도 주목받고 있다.김종국은 지난 18일 ‘저 장가간다’라며 자필 편지로 결혼을 발표했다. 그의 결혼식은 비연예인 신부와 가족, 지인들만 초대해 비공개로 진행할 예정이다. 김종국이 16년간 함께한 멤버들에게 직접 결혼 소식을 전하는 모습은 오는 31일 일요일 오후 6시에 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr