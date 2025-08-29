사진=박나래 SNS

방송인 박나래가 행사장에서 압도적인 존재감을 뽐냈다.박나래는 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "나래슈포제"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에서 박나래는 한 화장품 브랜드의 행사에 참석한 모습. 특히 그는 3개의 원으로 둘러 싸여 있는 의상에 푸른 계열의 롱부츠를 착용하고 있어 시선을 끌었다.한편 박나래는 1985년생으로 올해 39세다. 2006년 KBS 21기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며 현재 소속사 없이 MBC 예능 '나 혼자 산다', '구해줘 홈즈' 등에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr