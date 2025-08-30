사진=KBS2

배우 박용우가 첫 방송을 앞둔 '은수 좋은 날'에 대한 남다른 애정을 전했다.9월 20일 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.박용우는 극 중 광남경찰서 마약과 에이스 팀장이자 마약 밀매 조직을 추적하는 장태구 역으로 분한다. 태구는 감으로 움직이는 남자, 별명은 무당. 한번 육감이 발동되면 99% 들어맞는다. 말발로 사람 쥐어짜 내는 게 특기. 폭력 하나 쓰지 않고 자백을 받아내는 데 천부적이다. 마약 밀매 조직 '팬텀'이 잃어버린 마약 가방을 찾다 평범한 주부 강은수(이영애 분)와 얽히게 되며 의심의 촉을 곤두세운다. 장태구는 희한하게도 사건이 일어나는 주변에 항상 보이는 강은수를 자신만의 예리한 감으로 쫓기 시작한다. 겉으로는 냉철한 형사이지만, 내면의 결핍과 고독을 품은 인물로 서사의 또 다른 축을 이끌어 갈 예정이다.박용우는 '은수 좋은 날'을 선택한 이유로 "무엇보다 대본이 매우 훌륭했다. 좋은 대본은 읽는 사람으로 하여금 그 인물이 되어 감정을 느끼게 하는데, 나도 모르게 긴장하며 울고 웃으며 읽었다. 주요 배역들의 매력이 끝까지 힘을 잃지 않고 나아가는 점도 인상 깊었다"라고 말했다.장태구 캐릭터를 연기하며 가장 중점을 둔 부분에 대해 박용우는 "형사로서의 과묵함을 지닌 동시에, 남모를 내면의 상처를 어떻게 함축적으로 표현할지 고민했다"라며 캐릭터의 다층적인 면모를 강조했다. 이어 "괴물 같은 범죄자들과 피해자, 그리고 무고한 사람들 사이에서 장태구는 끊임없이 결단을 내려야 하는 인물이다. 그의 선택이 많은 이들에게 영향을 끼칠 것"이라고 덧붙여 그의 활약에 대한 기대감을 증폭시켰다.박용우는 함께 호흡을 맞춘 배우 이영애와 김영광에 대해 "좋은 배우들과의 연기적 소통은 가장 큰 희열이다. 이영애 배우님은 꼭 함께하고 싶었던 분이라 전율을 느낄 만큼 행복했고, 현장에서 보여준 연기력은 놀라웠다. 김영광 배우와는 예전에 함께할 기회를 놓쳤는데, 이번에 반갑게 다시 만나 무르익은 연기력을 느낄 수 있었다"라며 감탄을 쏟아냈다.캐릭터를 표현하는 두 가지 키워드로 박용우는 '결핍, 고독'을 꼽으며 "작품 속 인물들 모두 각자의 상처들로 얽혀 있고, 그 속에서 결핍과 고독을 느끼다 결국엔 사랑에서 비롯된 감정으로 움직인다. 장태구 역시 그렇다"고 설명했다.끝으로 그는 "연기자들의 연기를 자랑하고 싶다. 매 순간 예측할 수 없는 긴장감 넘치는 전개 또한 기대해 달라"며 "'은수 좋은 날'은 재미와 감동, 그리고 여운이 함께 있는 보기 드문 드라마"라며 작품에 대한 자신감을 드러냈다.'은수 좋은 날'은 다음 달 9월 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr