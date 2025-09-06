사진제공=SBS '트라이'

김요한은 2019년 Mnet '프로듀스 X 101'에서 1위를 차지하며 이름을 알렸다. 2020년 7월, 카카오TV 드라마 '아름다웠던 우리에게'로 배우 활동을 시작했다. 2021년에는 드라마 '학교 2021'에서 주연을 맡았지만, 그 후 4년 동안 작품 활동이 없었다.이에 대해 김요한은 "4년간의 초조함은 말로 설명할 수 없었다"고 운을 뗐다. 그는 "대본 리딩까지 갔다가 엎어진 작품이 세 작품 정도 된다"며 "그러다 보니 2~3년 정도를 그냥 흘려보냈다"고 말했다. 힘든 시간을 보냈다는 김요한은 "그러다 보니 나 자신을 바닥까지 누르고 있었다. 집 밖에도 나가기 싫었다"고 덧붙였다."그래도 4년 동안 계속 연기 연습은 하고 있었어요. 잘될 거라고 생각했는데 막판에 꼭 엎어지더라고요. 그런 시간이 점점 쌓이다 보니 너무 힘들었죠."힘든 시간을 보낸 뒤 만난 '트라이'는 김요한에게 선물 같은 작품이었다. 그는 "'트라이' 대본을 처음 읽었을 때 너무 재밌었다. 그래서 꼭 하고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다. 간절한 마음으로 더 철저히 오디션을 준비했다는 김요한은 "성준이라는 캐릭터를 열심히 분석했다. 다행히 감독님께서 좋게 봐주셔서 뽑힐 수 있었다"고 회상했다."처음에 '트라이'라는 작품이 저에게 왔을 때는 믿음이 없었어요. 앞선 작품들이 계속 무산되다 보니까 이번에도 그럴 거라고 생각했죠. 그런데 대본을 읽는 순간 성준이와 제가 많이 닮아있다는 걸 느꼈어요. 저도 운동선수 출신이었으니까요. 그래서 더 열심히 준비했고, 좋은 결과가 있었던 것 같습니다."실제로 김요한과 윤성준은 닮은 점이 많다. 13년 동안 태권도를 수련한 김요한은 전국소년체전 2회, 전국종별태권도선수권대회 1회에서 우승을 차지한 경력이 있다. 2015년에는 태권도 국가대표 상비군으로 선발될 만큼 장래가 유망한 선수였다. 이 경험은 윤성준을 연기하는 데 큰 도움이 됐다."성준이와 저는 정말 비슷한 부분들이 많아요. 극 중 어깨를 다쳐서 절망하는 성준이처럼 저도 대학교 2학년 때 발목 수술을 해서 한 시즌을 날렸던 경험이 있거든요. 부상 이후에 더 절박한 마음이 들었던 기억이 나요. 그때 느꼈던 절박함 덕분에 성준의 고통에 누구보다 더 잘 공감할 수 있었죠."김요한은 내년 개봉하는 영화 '메이드 인 이태원'에서도 복싱 선수 역할을 맡았다. 이에 대해 그는 "캐릭터와 내가 잘 맞아서 캐스팅된 부분도 있겠지만, 운동선수라는 이미지가 관계자분들께 확실히 각인이 되어서 그런 것 같기도 하다"며 "그래서 오히려 더 좋다. 운동선수 역할을 질릴 때까지 하고 싶다"고 웃어 보였다.김요한은 '트라이'를 아직 안 본 시청자들에게 "시원한 사이다를 한 모금 마실 수 있는 드라마"라며 관심을 요청했다. 그는 "국내 최초로 럭비를 소재로 한 드라마지만, 단순히 럭비만 다루는 건 아니다. 청춘의 성장도 있고, 어른들의 성장도 있다"고 강조했다."저희 드라마는 고구마같이 답답한 부분도 많지만, 후반부에 그 답답함을 싹 내려줄 수 있는 장면이 자주 나옵니다. 시원한 사이다 한 모금을 들이켠 것처럼요. 가슴 벅찬 경기 신들도 많고 일단 너무 재밌어요. 아직 안 보셨다면 꼭 봐주셨으면 좋겠습니다."김요한은 "누군가를 끌어줄 수 있는 배우가 되고 싶다"고 웃으며 말했다. 그는 "끊기지 않고 꾸준히 작품을 이어가는 게 가장 큰 목표"라며 "내가 선배들을 보며 많이 배우고 성장했듯, 15년 뒤에는 누군가에게 힘이 되는 멋진 선배가 되고 싶다"고 눈을 반짝였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr