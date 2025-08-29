사진=SBS

'신상출시 편스토랑'에서 논술 선생님도 감탄한 김강우의 신문교육법이 공개된다. 2010년 배우 한혜진의 언니 한무영 씨와 결혼해 두 아이의 아버지가 된 그는 연애 시절부터 이어진 애처가 면모로 대중의 큰 호응을 얻고 있다.29일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 순정 셰프 김강우가 두 아들을 위해 평소 노력하는 것들이 공개된다. 아이들을 위한 아빠표 분식 레시피는 물론, 아이들의 반찬 투정을 원천 봉쇄하는 자신만의 밥상머리 교육법 등이 그것. 그중에서도 김강우의 신문학습법을 두고 논술 선생님도 극찬했다고 해 궁금증을 더한다. 김강우는 지난주 방송 기준, 비드라마 부문 검색어 이슈 키워드 5위에 오르기도 했다. (굿데이터 기준)VCR 속 김강우는 식탁에 자리 잡고 앉아 종이 신문을 펼쳐 읽었다. 신문을 읽는 모습만으로도 순식간에 '편스토랑'을 드라마로 만드는 김강우의 멋짐에 '편스토랑' 식구들은 "이래서 47 섹시라고 하나 보다"라고 감탄했다.잠시 후 종이 신문을 꼼꼼히 다 읽은 김강우는 몇몇 기사를 직접 가위로 정성스레 오렸다. 그러더니 "이건 첫째 아들 거"라며 구분해 놓아 궁금증을 자아냈다. 알고 보니 오랫동안 꾸준히 해온 아빠표 종이 신문 학습법이 있다는 것. 특히 아이들의 논술학원 선생님이 김강우 아들들의 글 읽기 능력을 칭찬하며 김강우의 신문학습법에 대해 '최고의 학습 방법'이라고 인정했다고 해 주목된다.김강우는 "요즘 아이들은 책 한 권을 다 못 본다. 디지털 기기에만 익숙한 아이들이 걱정되더라"며, 활자 읽기를 싫어하는 아이들이 자연스럽게 신문학습을 받아들이고, 신문을 꾸준히 읽게 된 자신만의 방법을 공개했다. 특히 서아X서우 엄마 이정현은 "정말 좋은 교육법"이라고 크게 감탄하며 "우리 서아도 하겠습니다"라고 굳게 다짐하기도.김강우는 "처음 신문학습을 시작했을 때 아내도 다소 시큰둥했다. 그런데 논술학원 선생님에게 칭찬을 들은 후 매일 식탁 위에 신문을 둔다"라고 해 웃음을 줬다. 또 김강우는 신문학습법을 하게 된 것이 아버지 덕분이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.두 아들을 위해 매일 같이 종이 신문 기사를 스크랩하는 열혈 아빠 김강우. 아내는 물론 두 아들을 향한 사랑도 1등인 순정 셰프 김강우의 이야기는 오는 29일 금요일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr