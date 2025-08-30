사진=KT스튜디오지니

전여빈이 세상에서 가장 착한 여자의 은밀한 두 얼굴로 변화무쌍한 매력을 드러낸다.9월 29일(월) 밤 10시 처음 공개될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마.극 중 전여빈은 인생 리셋을 꿈꾸는 흙수저 경호원 김영란 역을 맡았다. 지독한 가난과 가정폭력으로 인해 늘 메마른 삶을 살던 김영란은 경호를 담당하던 가성그룹 회장에게서 달콤한 제안을 받게 된다. 시한부인 회장이 죽은 뒤 3개월간 다른 사람의 이름으로 살아남으면 막대한 유산을 독차지할 수 있다는 것.바닥보다 더 아래의 인생에서 벗어나고 싶었던 김영란은 과감히 회장의 제안을 받아들이고 완벽한 스펙을 가진 가상의 인물 '부세미'로 변신해 새로운 하루를 살아가기 시작한다. 과연 부세미의 탈을 쓴 김영란은 3개월의 카운트다운을 거쳐 꿈에만 그려온 리치 라이프를 즐길 수 있을지 그의 앞날이 궁금해진다.공개된 사진 속에는 밑바닥 인생을 살던 경호원에서 명품 스펙을 가진 유치원 교사 부세미로 환골탈태한 김영란의 모습이 담겨 있다. 잔뜩 주름지고 낡은 티셔츠를 벗고 명품 선글라스와 블라우스로 스타일링을 바꾼 채 이전과 전혀 다른 분위기를 보여주고 있는 김영란의 변신이 보는 이들을 놀라게 한다.이렇게 스타일링만으로도 눈부신 변화를 보여주고 있는 김영란의 인생 리셋 고군분투기는 배우 전여빈의 탄탄한 연기력에 힘입어 한층 몰입감을 더할 예정이다. 장르를 불문하고 폭넓은 연기 스펙트럼으로 시청자들을 사로잡아온 만큼 김영란의 굴곡진 삶을 표현해줄 전여빈의 활약이 기대되고 있다.'착한 여자 부세미'는 다음 달 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송 된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr