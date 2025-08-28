김기현, ♥아내 '대장암·임파선암·폐암' 투병 고백…"뒷바라지 해주고 세상 떠나고파"('퍼라')

성우 겸 배우 김기현이 아내가 3번의 암 투병을 겪었다고 밝혔다.
27일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 80세의 '국민 성우' 김기현과 아내 손영화 씨가 출연했다.
김기현은 '은하철도 999'의 차장, '머털도사'의 왕질악 도사, '제5공화국' 장태환 역까지 추억의 캐릭터 대사를 그때 그 시절 목소리로 그대로 재현해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 패널 이성미는 김기현 아내에게 "좋으시겠다. 매일 다른 남편과 사는 기분이라 신선하지 않나"라고 물었다. 아내는 "집에서는 평범한 남편이다"면서 "다만 다른 게 있다면, 부부 싸움 후 화나서 집 밖에 나가면 라디오를 틀 때마다 계속 남편 목소리가 따라온다"고 말해 웃음을 안겼다.
김기현 아내는 대장암, 임파선암, 폐암까지 3번의 암 투병을 겪었다고. 김기현은 "아내가 20년 전에 대장암 2기 판정을 받았다. 2기라서 수술 후 항암치료는 안 해도 된다고 했다. 3년 후 임파선으로 전이가 됐다. 그때는 수술 후 항암치료해야 한다고 해서 12번의 항암치료를 했다. 3년 있다가 폐로 전이됐다. 그때는 항암치료 19번 했다. 머리도 다 빠지고 본인이 못 봐주겠다고 하더라"고 전했다.
김기현 아내는 "그렇게 고통스러울 줄 몰랐다. 속이 메스꺼운 건 기본이고 구토가 나왔다. 말초신경이 예민해지면서 손 껍질까지 벗겨질 정도였다. 아파서 옷을 잠그지 못했다"고 털어놨다. 이어 "19번 쯤 되니까 이제는 그만하고 싶다는 생각까지 들더라"고 고백했다.
아내의 투병 생활 중 아픈 사람을 많이 봤던 김기현은 연명치료를 원치 않게 됐다는 뜻을 밝혔다. 그는 "병원 다니면서 보니 너무 힘들어 보이더라.
김기현은 아내와 함께 하는 일상도 공개했다. 건강을 위한 저염식, 부부가 함께 하는 운동 등 철저하게 건강 관리를 하는 모습으로 눈길을 끌었다.
김기현 부부는 생애 마지막에 관해서도 이야기했다. 김기현은 "내가 먼저 가고 싶은데 그건 내 이기심이다. 사실은 내가 아내 뒷바라지 다 해주고 가야하는 게 원칙이라 생각한다. 그런데 나이는 내가 8살 많다. 아프긴 아내가 먼저 아팠다. 만약 간다면 어떻게 되나, 가끔 그 생각을 많이 해본다. 답답하고 암울하고 짠하다"라고 털어놓았다. 아내는 "제가 먼저 가길 바란다. 남편이 잘 정리해줄 것 같아서 편안하게 갈 것 같다"라고 말했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
