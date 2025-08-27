/ 사진=텐아시아DB

유연석이 유튜브와 예능에서 활약 중이다.배우 유연석이 예능과 유튜브를 넘나들며 활동하고 있다. 유연석은 SBS ‘틈만나면,’과 유튜브 채널 ‘주말연석극’에서 전혀 다른 결의 모습을 보여주며 대중들과 소통을 이어가고 있다.최근 자체 최고 시청률을 기록하며 시즌3를 마무리한 SBS ‘틈만나면,’에서 유연석은 유재석과 환상의 티키타카를 자랑했다. 또한, 유연석은 내비게이션 역할을 도맡았을 뿐만 아니라, 게스트와 일반 신청자들의 토크를 자연스럽게 이끌어내며 성실한 열정을 느끼게 했다.그런가 하면, 유연석은 유튜브 채널 ‘주말연석극’ 속 ‘유바리 토크바리’를 통해 그만이 할 수 있는 진행을 보여준다. 그는 게스트 맞춤형 음료로 세심함을, 적절한 리액션으로 ‘듣는 힘’을 발휘해 게스트의 마음을 편하게 만들며 따듯하게 리드한다.유연석은 게스트와 함께 작업했던 작품부터 직업적인 고민과 습관까지 폭넓은 주제를 다루는 동시에, 특히 같은 ‘배우’라서 한층 더 공감할 수 있는 이야기들을 끄집어내고 있다. 이처럼 유튜브와 예능을 통해 유연석은 영역을 확장시키고 있다.한편, 유연석이 진행하는 ‘유바리 토크바리’는 유튜브 채널 ‘주말연석극’을 통해 공개되며, 유연석이 출연하는 영화 ‘어쩔수가없다’는 오는 9월 24일(수) 개봉 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr