사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 근황을 전했다.송혜교는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "Thank U"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 송혜교가 푸른색 꽃다발 옆에서 환한 표정을 짓고 있는 모습. 그러나 비슷한 계열의 셔츠를 착용한 채 긴 생머리로 청순한 무드를 자아낸 송혜교는 꽃보다 수려한 외모를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr