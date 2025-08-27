그룹 티아라 멤버 큐리가 근황을 전했다.
큐리는 27일 자신의 인스타그램에 "이제 눙물은 그만☀️🤭"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에서 큐리는 하객룩을 연상시키는 가을 원피스를 착용한 채 환히 웃고 있는 모습. 특히 네 번째 손가락에 고급스러운 반지를 착용한 큐리는 최근 반려견을 하늘로 떠나보낸 후 미소를 되찾아 눈길을 끌었다.
한편 1986년생으로 올해 38세인 큐리는 2009년 7월 29일 데뷔했다. 그는 지난해 데뷔 15주년을 맞아 마카오에서 열린 팬미팅에 멤버들과 참석해 팬들과 오랜만에 만남을 가지기도 했다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
