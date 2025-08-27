사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

지난해 8월 배진영이 C9엔터테인먼트와 전속 계약 종료와 함께 팀을 탈퇴한 가운데, 그룹 CIX(씨아이엑스)가 업그레이드된 비주얼 시너지로 새 EP에 대한 기대감을 키웠다.다음 달 8일 컴백을 앞둔 CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 지난 26일과 27일 0시 공식 SNS를 통해 여덟 번째 EP '고 챕터 1 : 고 투게더'의 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다. 컴백일인 9월 8일은 막내 멤버 현석(2001년생)의 생일이기도 해 의미를 더했다.이번 포토에서 CIX는 하얀 천이 부드럽게 흩날리듯 드리운 배경 속 신비로운 아우라를 발산했다. 천을 활용한 감각적인 포즈와 유려한 연출은 CIX의 몽환적인 비주얼과 어우러져 유니크하면서 매혹적인 무드를 극대화한다.단체 포토는 CIX의 차원이 다른 눈부신 비주얼 시너지로 시선을 사로잡았다. 절제된 카리스마와 청초함이 공존하는 멤버들의 시선과 표정은 압도적인 시각적 임팩트를 선사한다.지난주 공개된 첫 번째 포토에서 상의 탈의로 파격적인 변신을 선보이고, 두 번째 포토로는 키치한 악동의 에너지를 내뿜은 CIX는 이번 마지막 포토로 또 한 번 치명적인 비주얼을 완성했다. 다채로운 콘셉트 소화력을 증명한 CIX가 '고 챕터 1 : 고 투게더'에서 어떤 음악적 변화를 보여줄지 궁금증이 고조된다.'고 챕터 1 : 고 투게더'는 CIX가 전작인 '헬로' 시리즈와 '오케이' 시리즈에 이어 새롭게 선보이는 '고' 연작 시리즈의 첫 챕터 앨범이다. CIX는 계속해서 자신들만의 독특한 티징 콘텐츠인 스텔라 스토리 스크립트에 이어 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰 등 티저를 공개하며 컴백 열기를 더해갈 예정이다.CIX의 여덟 번째 EP 앨범 '고 챕터 1 : 고 투게더'는 9월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr