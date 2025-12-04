/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC ‘알바로 바캉스’ 방송 화면 캡처

배우 강유석이 ‘알바로 바캉스’에서 활약하고 있다. 강유석은 올봄 tvN ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’로 시청자들에게 눈도장을 확실히 찍은 데 이어, 넷플릭스 ‘폭싹 속았수다’에서 양금명(아이유 분)의 동생 양은명으로 분했고 tvN ‘서초동’까지 작품 세 편을 잇달아 성공시켰다.지난 3일 방송된 MBC ‘알바로 바캉스’ 3회에서는 해초 수확 알바를 마친 뒤 본격적으로 바캉스를 즐기는 알바즈의 모습이 그려졌다. 강유석과 알바즈는 사파리 투어를 위해 경비행기를 타고 미쿠미 국립공원으로 향했다.강유석은 일명 ‘유석캠’을 통해 조곤조곤 상황을 설명하며 시청자들에게 생생한 현장감을 전달한 것은 물론, 리얼 리액션으로 다채로운 재미까지 더했다. 활주로가 아닌 비포장도로에 착륙하는 과정을 보고 신기해하거나, 사파리 투어 중 차량 바로 앞에서 사자를 목격하고 긴장하는 모습으로 웃음을 자아내며 ‘알바로 바캉스’에 단숨에 빠져들게 만들었다.석GPT로서의 활약도 계속해서 이어졌다. 사파리 투어 중 알바즈가 질문이 생길 때마다 강유석은 동물들에 대한 내용을 척척 설명하며 유익함을 더했고, 정보 담당자로서의 존재감을 확실히 했다. 서울의 다섯 배 규모인 국립공원에서 버팔로, 하마, 코끼리 등 야생동물들을 마주한 강유석은 사자를 보기 전에는 어린 조카에게 영상 통화를 걸어 놀라운 순간을 공유하려는 따스한 마음까지 보여주며 훈훈함을 더했다. 또한 어머니의 생신을 맞아 알바즈에게 함께 축하를 부탁하는 효자 모먼트로 시청자들까지 미소 짓게 했다.잔지바르로 돌아온 강유석은 이어 탄자니아 학생들에게 K-문화를 전파하는 특별 강의 알바를 앞두고 홍보 영상 제작에 나섰다. 이수지, 정준원, 김아영과 함께 호흡을 맞추며 영상을 찍던 강유석은 밝은 에너지로 촬영 분위기를 끌어올렸고, 특유의 해맑은 매력으로 재미를 견인하며 마지막까지 활약을 이어갔다.이처럼 한순간도 그냥 지나치지 않으려는 강유석의 열정과 알바즈를 향한 배려심이 다채로운 매력으로 현장을 가득 채우며 그를 한층 돋보이게 만들었다. ‘알바로 바캉스’의 에너지와 활력을 담당하는 만능 매력러 강유석. 스스로 존재감을 증명하고 있는 그의 다음 활약에도 기대가 모인다.한편, 강유석이 출연 중인 MBC ‘알바로 바캉스’는 매주 수요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr